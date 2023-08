D’Ieteren n’est plus le premier réseau de concession automobile de Belgique

Le premier réseau de concession du pays n’est plus D’Ieteren, mais le groupe néerlandais Van Mossel, qui a racheté beaucoup de points de vente en Belgique. C’est l’illustration de la consolidation du secteur.

Selon le bureau Aumacon, le groupe néerlandais Van Mossel Automotive Groep a dépassé D’Ieteren sur le marché des concessions. En 2022, il a vendu 24.729 véhicules, contre 22.874 pour D’Ieteren Mobility Company, qui réunit les concessions du groupe de la rue du Mail. Notons que D’Ieteren est aussi importateur, et fournit des concessionnaires indépendants. Il représente environ un quart du marché belge dans les marques du groupe Volkswagen (VW, Audi, Skoda, Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley).

Consolidation du marché

Cette évolution montre l’impact de la consolidation du marché. L’activité de concession automobile, restée en Belgique longtemps familiale, est de plus en plus visée par des acquisitions. Le groupe Van Mossel, basé à Tilburg, est l’un des acquéreurs fort actifs en Belgique, en particulier dans le nord du pays. En mars 2022, il avait acquis le Groep Verenhooghe, qui compte 9 concessions Mercedes en Flandre, représentant quasiment 3000 autos par an. Van Mossel occupe 6000 personnes et est multimarque. En Belgique, il distribue localement des marques comme Hyundai, MG, Suzuki, Mercedes, Jeep, ou Alfa Romeo.

D’Ieteren rachète aussi des concessions

Le groupe D’Ieteren n’est pas en reste. Il rachète des concessions, en particulier sur l’axe Bruxelles-Malines-Anvers, mais se concentre sur les marques importées par la maison. Van Mossel distribue une quarantaine de marques, principalement dans le Benelux, à travers plus de 400 concessions.



Van Mossel possède aussi DirectLease

L’activité du groupe Van Mossel est concentrée sur les concessions automobiles multimarques et le leasing, avec DirectLease. Le groupe D’Ieteren couvre des secteurs plus larges, dans l’importation, la distribution de pièce détachées et contrôle le groupe international Belron (Carglass en Belgique), le numéro un du remplacement de pare-brise.

La concentration du secteur de la distribution est assez nette. Selon Aumacon, en 2018, le top 10 des sociétés de concessionnaires représentait 15,5% du marché, en 2022, c’était 28,4%.