De Lijn en panne de passagers

Selon des chiffres enfin rendus publics, le nombre de passagers véhiculés par la société de transport De Lijn est en chute libre. Le recul est supérieur à celui enregistré par la Stib ou la SNCB.

Depuis 2016, la société flamande de transport ne rendait plus public le nombre de ses passagers. Cette année-là, De Lijn affirmait avoir transporté 519 millions de personnes mais sa technique de comptabilisation des voyageurs laissait planer quelque doute sur un si beau résultat. A l’époque, en effet, les abonnés ne pouvaient pas encore scanner leur abonnement de sorte que le nombre de voyages effectués par les titulaires de ces derniers était estimé forfaitairement: 90 déplacements par mois pour les citadins et 52 pour les habitants des campagnes.

Les critiques s’accumulant, De Lijn ne communiqua plus et introduisit à partir de 2019 un nouveau système de comptage dont les résultats, longtemps considérés comme secrets, ont finalement été rendus publics grâce à l’insistance de la presse. Et ils ne sont pas bons: si en 2019, De Lijn a transporté 341 millions de passagers, trois ans plus tard, ce total était tombé à 245 millions.

Changement de modèle

Certes, le covid a eu un impact sur tous les modes de transports collectifs mais chez De Lijn, le recul est de 28% contre, par exemple, 21% pour la Stib ou 10% pour la SNCB. En cause, un service souvent chaotique (maladies, grèves et manque récurrent de personnel).

Afin d’endiguer cette décroissance, la société a changé de modèle. L’ancien considérait que tout Flamand devait avoir un arrêt de tram ou de bus à 500 mètres maximum de son domicile. Le nouveau entend mieux répondre à la demande, ce qui entraînera pour De Lijn la plus grande transformation de son histoire, avec notamment une modification de 40% des itinéraires et l’adaptation de 25.000 arrêts de trams ou de bus. Reste toutefois un souci mais il est de taille: cette transformation doit être budgétairement neutre.

D’après De Standaard