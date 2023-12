BMW i5: de cinq à (presque…) sept

La nouvelle Série 5 affiche pratiquement le gabarit de l’ancienne Série 7. Elle a donc fortement grandi et amélioré son contenu technologique, tout en devenant une proposition triple : elle existe en thermique (essence ou diesel), hybride plug-in ou, pour la première fois, en full électrique.

Le tout abrité dans un seul et même contenant, alors que Mercedes a façonné une carrosserie spécifique pour sa grande routière électrique (l’EQE est totalement différente de la Classe E).

A bord de cette BMW, on prend ses aises, y compris à l’arrière sauf à la place centrale au dossier ferme et où les pieds butent contre le tunnel de transmission. Le coffre de cette Série 5 électrique est un peu plus petit que celui des thermiques mais reste suffisamment vaste et pratique.

Pour les sièges, le revêtement en simili de série peut être remplacé moyennant supplément par du cuir véritable. Quant au multimédia, il est parfaitement à jour : pour faire passer le temps lors des recharges, on peut même lancer des jeux vidéo sur l’écran central, le smartphone servant de manette… Malgré les innombrables fonctions de bord, on s’y retrouve assez facilement grâce aux menus bien pensés.

En route, ce qui séduit le plus, c’est le confort (suspension arrière pneumatique de série et amortisseurs pilotés optionnels). L’insonorisation est également soignée. Les performances vont du très bon (eDrive40 de 340 ch) au brutal (M60 xDrive de 601 ch) et la tenue de route est efficace et équilibrée (roues arrière directrices de série). Mais le poids de plus de deux tonnes bride les ardeurs dynamiques. Privée des barres antiroulis actives de la M60, notre eDrive40 est assurément plus douillette que sportive.

Une compagne de route très apaisante et une rivale de poids pour la Mercedes EQE, plus chère mais offrant une meilleure autonomie. L’Audi A6 électrique, elle, n’arrivera que l’an prochain. Prochaine étape pour la BMW i5 : le lancement courant 2024 de sa version break.