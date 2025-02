Dacia frappe un grand coup sur le marché des voitures électriques avec l’annonce d’un nouveau modèle abordable, fabriqué en Europe et développé à une vitesse record. La marque automobile ambitionne de rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre.

Dacia, la marque à bas coût du groupe Renault, a confirmé le lancement imminent d’une nouvelle voiture électrique abordable. Elle sera produite en Europe. Cette annonce, faite ce jeudi par le directeur général de Renault, Luca de Meo, marque une étape stratégique pour la marque. Cette dernière cherche à réduire sa dépendance à la production chinoise. Elle veut aussi proposer une alternative plus compétitive sur le marché européen.

Une citadine électrique à moins de 18.000 euros

Luca de Meo a déclaré que la nouvelle citadine électrique – dont le nom n’a pas encore été dévoilé – serait commercialisée à un prix inférieur à 18.000 euros. Et cela, afin de rendre la mobilité électrique plus accessible. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Renault visant à démocratiser les véhicules électriques. Tout en maintenant un positionnement tarifaire attractif.

Ce modèle viendra en complément de la nouvelle Renault Twingo électrique, dont la sortie est prévue pour 2025 à un tarif de moins de 20.000 euros. Contrairement à la Twingo, conçue en Chine et fabriquée en Slovénie, la future Dacia électrique sera entièrement développée et produite en Europe. Dacia pourrait chercher à maximiser le rapport autonomie/prix en proposant une capacité de batterie adaptée aux trajets urbains et périurbains, tout en maintenant un prix inférieur à 18 000 euros.

Un projet de développement record

Dacia entend développer ce véhicule en un temps record, avec une durée de conception de seulement 16 mois. Ce délai très court s’inscrit dans la nouvelle stratégie de Renault, baptisée « Leap100 ». Elle vise à accélérer la mise sur le marché de ses nouveaux modèles tout en optimisant les coûts de production.

L’objectif est de faire face à la concurrence grandissante des constructeurs chinois, qui bénéficient d’une capacité de production très rapide et de coûts de fabrication inférieurs. « Je défie tous nos concurrents de développer une voiture aussi vite, même les constructeurs chinois qui viennent en Europe », a déclaré Luca de Meo.

La Dacia Spring

Une alternative à la Spring

Avec ce nouveau modèle, Dacia cherche à proposer une alternative plus compétitive à la Spring, son premier modèle électrique, lancé en 2021. Cette dernière, bien que populaire grâce à son prix attractif, est pénalisée par son origine chinoise. En effet, l’augmentation des droits de douane européens sur les véhicules importés de Chine et la suppression des bonus écologiques français pour ces modèles ont réduit son attractivité sur le marché européen.

L’autonomie exacte de cette nouvelle Dacia électrique n’a pas encore été précisée. Cependant, elle devrait être équipée d’une batterie LFP (Lithium-Fer Phosphate), similaire à celle de la future Renault Twingo électrique. Cette dernière est annoncée avec une consommation d’environ 10 kWh/100 km, ce qui laisse présager une autonomie estimée entre 200 et 300 km selon les conditions d’utilisation.

Renault affiche des résultats financiers en hausse

Cette annonce intervient alors que Renault vient de publier ses résultats financiers pour l’année 2024. Le groupe affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 7,4 %, atteignant 56,2 milliards d’euros, avec une marge opérationnelle record. Cette performance confirme la stratégie gagnante du groupe, qui mise sur l’électrification de sa gamme et la réduction des coûts de développement pour rester compétitif.