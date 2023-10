Citroën C5 Aircross: une micro-hybridation belge

A côté des classiques moteurs à essence (130 ch à boîte manuelle), diesel (130 ch à boîte automatique) et des hybrides plug-in (180 ou 225 ch), ce SUV familial Citroën ajoute une version à essence micro-hybride (MHEV) conçue avec Punch Powertrain.

Equipementier d’origine belge, Punch Powertrain est toujours basé à Saint-Trond mais vogue désormais sous pavillon chinois. Le petit moteur électrique (28 ch/55 Nm, avec batterie chinoise de chez BYD) donne un coup de boost au thermique à l’accélération mais contrairement à la plupart des micro-hybrides, il peut aussi animer seul le véhicule, à condition de ne pas trop pousser sur l’accélérateur, donc essentiellement lors des manœuvres, dans les embouteillages ou pour maintenir la voiture sur sa lancée.

Le système fonctionne bien mais la récupération d’énergie à la décélération est bruyante et son intensité n’est pas réglable: cette puissante régénération freine fort le véhicule au lâcher d’accélérateur (pas de mode “roue libre”), ce qui peut perturber sur les grands axes. Il faut donc adopter une conduite anticipative, ce qui demande un peu d’habitude mais permet de consommer moins d’essence, bien que le gain soit surtout probant en agglomération. Lors de cet essai mené en conduite calme sur un parcours mixte, nous avons relevé une moyenne de 6,9 l/100 km (un peu moins en ville et un peu plus sur autoroute). C’est correct mais pas exceptionnel.

Quant à la nouvelle boîte 6 robotisée à double embrayage de Punch Powertrain, elle est douce mais pas très réactive en conduite dynamique. Ceci dit, cette version micro-hybride a du sens et le moteur thermique gagne en fiabilité car il troque ici sa courroie de distribution (qui a une fâcheuse tendance à casser sur ce bloc…) contre une chaîne, plus solide. Par ailleurs, le C5 Aircross séduit toujours autant par sa modularité (sièges arrière individuels, coulissants et inclinables), son confort franchement au-dessus du lot et son tarif toujours concurrentiel.