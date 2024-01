ChatGPT débarque dans l’habitacle de votre voiture

La technologie devient de plus en plus présente dans les véhicules. Au CES à Las Vegas, les constructeurs présentent quelques nouveautés. Les commandes vocales vont devenir beaucoup plus performantes avec l’IA, et c’est déjà pour bientôt.

Les voitures deviennent de plus en plus des gadgets technologiques. C’est ce qui constate aux salons de l’auto… mais aussi aux salons de la tech, comme le CES (Consumer Electronics Show) qui se déroule dès ce mardi à Las Vegas.

Le salon est, sans surprise, placé sous le signe de l’IA. Réfrigérateurs, miroirs, poussettes et même compagnons de jeu pour chiens, l’intelligence artificielle est présente sur de nombreux stands. Elle l’est aussi sur ceux des constructeurs automobiles.

ChatGPT sur le tableau de bord

C’est Volkswagen notamment qui fait une grosse annonce, lors d’une présentation ce lundi. Son assistant vocal (développé avec Cerence), qui permet aujourd’hui de régler la clim, de passer des appels ou autres fonctionnalités, sera boosté avec ChatGPT. Dès le « deuxième trimestre », les conducteurs pourront ainsi « tenir des conversations » avec l’assistant vocal.

Les réglages de la voiture resteront bien sûr une fonction clé de la commande vocale. On peut donner des ordres à voix haute et rester concentré sur la route, au lieu de devoir manipuler des boutons ou un écran. Mais cette commande sera plus performante et plus complète. Il sera possible d’ajuster le siège par exemple. Dans l’absolu, les automobilistes n’auraient plus du tout à toucher un bouton.

La commande vocale serait également très compréhensive. Lorsqu’on lui dit qu’on a froid, elle augmente la température. Ou on lui dit qu’on a envie de tel plat, et l’IA recherche le restaurant le plus proche, donne encore comme exemple VW, cité par Reuters. Le groupe ajoute qu’il serait le premier constructeur de masse à intégrer un telle technologie, comme fonction standard dans des voitures de série.

ChatGPT devrait donc être modifié pour pouvoir répondre à de telles demandes en direct, avec des informations à jour. Si on lui demande la météo lors du trajet ou de trouver un restaurant dans les environs, il répond aujourd’hui qu’il n’a « pas accès aux données en temps réel » et qu’il « ne peut pas naviguer sur internet pour nous. »

Pas que Volkswagen, loin de là

D’autres marques profitent aussi du salon. Hyundai par exemple annonce le développement de son propre bot conversationnel, qui sera également introduit dans les véhicules. Les développeurs pourront créer des apps pour ce nouveau système qui se veut « infodivertissant ». Grâce à un partenariat avec Samsung, la voiture sera aussi connectée à la maison – on pourra alors régler le chauffage en partant du bureau, par exemple, ou celui du véhicule avant de sortir.

Ford, General Motors et Stellantis ne seront pas présents au salon, mais Honda, Mercedes-Benz et BMW le seront bien. D’autres annonces pourraient donc encore tomber en matière d’intégration de l’IA dans la voiture. Chez Mercedes par exemple, 900.000 conducteurs ont déjà pu tester ChatGPT au volant et réserver un restaurant en conduisant, dès le mois de juin 2023.

Ralentissement économique

Il faut aussi comprendre ces annonces comme une stratégie marketing. L’inflation et le ralentissement économique sont des vents contraires pour les ventes de voitures, et un défi pour les constructeurs, qui voient leur croissance ralentir. Une commande vocale omnisciente et omnipotente pourrait donc être un argument pour titiller la curiosité et attirer de nouveaux clients.