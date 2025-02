Carton pour la scale-up LIZY qui se lance aux Pays-Bas

Boostée en Belgique et en France par une croissance de son activité de… 100%, la scale-up belg de leasing de véhicules d’occasion s’attaque aux Pays-Bas.

LIZY, la scale-up belge qui réinvente le leasing automobile avec son modèle 100 % digital de voitures d’occasion, passe à la vitesse supérieure. En un an, son chiffre d’affaires a doublé, passant de 10 à 20 millions d’euros. Elle compte aujourd’hui pas moins de 4000 entreprises clientes qui louent, chez Lizy, entre 1 et 150 véhicules. Après la Belgique qui reste l’essentiel de son activité et la France qui se développe bien, l’entreprise annonce son lancement aux Pays-Bas, un marché stratégique où elle identifie un vrai potentiel. « Nous avons ouvert un bureau à Amsterdam où nous avons engagé 3 personnes », détaille Sam Heymans, co-fondateur de Lizy. « Et nous investissons aussi en marketing. Le potentiel est grand, car le besoin des clients est réel là-bas et que nos concurrents restent des acteurs très peu digitalisés. Nous avons une vraie place à prendre aux Pays-Bas. »

Le patron de Lizy mise sur un modèle vertueux qui a notamment convaincu D’Ieteren et Marc Coucke qui ont investi dans Lizy.

Le leasing simplifié

La scale-up simplifie le leasing en proposant des voitures d’occasion récentes, avec des contrats plus abordables et un processus entièrement digitalisé. « Le leasing traditionnel est souvent perçu comme trop rigide. Nous proposons une solution plus agile, plus rapide et plus économique », explique Sam Heymans.

Avec la montée en puissance des véhicules électriques et la flambée des prix des voitures neuves, Lizy séduit les entreprises à la recherche de solutions économiques et durables. En 2024, 75 % de ses contrats concernaient des voitures électriques. « La demande pour ces véhicules est importante, analyse le boss de Lizy.

Une alternative vraiment avantageuse

Mais les tarifs à la vente restent trop élevés. Nous nous présentons donc comme une alternative vraiment avantageuse. De plus comme nous achetons des voitures d’occasion, nous les achetons à bon prix et pouvons proposer à nos clients des tarifs qui sont de l’ordre de 5000 euros moins cher sur la durée du leasing. » Sans compter que sur les voitures électriques, Lizy peut proposer un deuxième cycle de leasing.

Aujourd’hui, la scale-up emploie 50 personnes.