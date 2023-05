Car-Pass: baisse du nombre de cas de fraude au compteur kilométrique en 2022 (infographies)

Les cas de fraude au compteur kilométrique baisse d’année en année, en particulier en ce qui concerne les importations de véhicules d’occasion, relève Car-Pass. L’ASBL est chargée de délivrer un document -demandé lors de chaque vente de voiture ou camionnette d’occasion- qui reproduit l’historique kilométrique du véhicule.

En 2022, 0,87% des véhicules d’occasion importés comportaient une fraude au compteur, alors que ce taux était encore de 2,4% en 2020, indique Car-Pass. En tout, 1.344 cas de fraude au compteur ont été détectés. « En moyenne, les relevés kilométriques frauduleux sont inférieurs de presque 80.000 km au kilométrage réel. Nous constatons que les utilitaires sont relativement populaires auprès des fraudeurs, car ces véhicules affichent en moyenne davantage de kilomètres au compteur », explique Car-Pass.

L’ASBL donne l’exemple d’un fourgon Volkswagen Transporter de 2002 qui arrive en tête des fraudes les plus graves, avec une diminution kilométrique de près d’un demi-million de kilomètres.

Après une année 2021 record, les immatriculations de voitures particulières et de camionnettes du marché de l’occasion ont baissé de 10,3% en 2022. Le nombre de Car-Pass délivrés a suivi la même tendance. Au total, 760.262 Car-Pass ont été délivrés en 2022, soit une baisse de 9,5%. C’est le nombre le plus bas de ces 10 dernières années. En revanche, Car-Pass se réjouit d’avoir reçu un nombre également record de relevés de compteur cette année-là: 17,91 millions, soit 8,2% de plus qu’en 2021. Les données provenaient de 13.579 sources différentes.

Retard de livraison

« Le faible nombre d’immatriculations de véhicules neufs en raison des retards de livraison a freiné l’approvisionnement du marché de l’occasion », explique le président de Car-Pass, Didier Perwez, dans l’introduction du rapport annuel. « L’offre réduite et les prix en hausse des nouvelles voitures ont fait grimper en flèche les prix des véhicules d’occasion. Par ailleurs, le pouvoir d’achat des consommateurs a subi une pression énorme en 2022. »

Pour lui, la transition énergétique est un facteur important également, qui annonce « une véritable révolution dans le secteur de la mobilité ». L’autonomie des batteries électriques d’occasion constitue une incertitude pour les acheteurs de voitures électriques d’occasion potentiels. Car-Pass participe à un projet de recherche de la Haute école Thomas More (Flandre) pour aiguiser la manière dont est élaboré le « State of Health » (SOH) de la batterie – qui fournit des informations sur son état.