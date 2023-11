Camions électriques : un nouveau centre de recharge au port d’Anvers-Bruges

Pour faciliter et accélérer l’expansion des camions électrique, le port d’Anvers-Bruges et Milence développe 30 bornes de recharge pour poids lourds.

Milence, la coentreprise entre Daimler Truck, Volvo Group et TRATON GROUP développe actuellement le plus grand réseau public européen de recharge pour poids lourds électriques via ce qu’elle appelle des corridors verts. Soit des axes reliant les principaux centres logistiques aux grands ports, mais aussi les aéroports. Dans cette optique le port d’Anvers est un spot de choix puisque le port d’Anvers-Bruges est le deuxième port d’Europe et propose pas moins de 300 lignes maritimes et 800 destinations.

30 bornes réparties sur 2 sites

Milence va y construire deux centres de recharge ultramodernes avec 15 bornes chacun dans les parkings pour camions de Goordijk et de Ketenis. Ces 30 premières bornes CCS (Combined Charging System) devraient être disponibles en mai 2024. Le nombre de bornes sera augmenté dans une deuxième phase de développement.

Objectif « neutre en carbone » et une logistique plus verte

Le port d’Anvers-Bruges, qui a pour ambition de devenir neutre en carbone d’ici 2050, produit déjà une grande quantité d’énergie renouvelable localement grâce à des panneaux solaires et des éoliennes. Une énergie qui sera aussi utilisée pour alimenter le nouveau centre de recharge.

Ce genre d’investissement est surtout déterminant pour une transition des camions vers l’électrique puisque l’un des principaux obstacles est la difficulté de la recharge.