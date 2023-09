BYD Dolphin: petits prix, grandes ambitions

BYD (pour Build Your Dreams…) est un géant chinois qui s’est spécialisé dans les batteries de téléphone (notamment pour Nokia et Motorola) et ordinateurs, avant de se lancer dans l’automobile en 2003.

Depuis, BYD ne cesse de croître et livre notamment des batteries à de grands constructeurs comme Toyota et Tesla (lire aussi “Trends-Tendances” du 24 août). A côté de la limousine Han, du gros SUV Tang et du petit SUV Atto 3, la famille s’agrandit avec cette Dolphin plus abordable, concurrente de la VW ID. 3 et de la MG 4 chinoise.

A bord, le mobilier est clinquant, les plastiques basiques et le simili-cuir des sièges peu agréable au toucher. L’habitabilité arrière est franchement généreuse mais le coffre plus petit que celui des MG 4 et VW ID.3. La Dolphin dispose de “batterie-lames” (très compactes en hauteur) de type lithium-fer-phosphate (LFP) qui se passent de cobalt, sont moins chères à produire que les habituelles nickel-manganèse-cobalt (NMC) et également moins sujettes à la surchauffe.

Le constructeur propose ici trois niveaux de puissance (95, 177 ou 204 ch) et deux tailles de batterie (340 ou 427 kilomètres d’autonomie annoncée), la plus petite offrant de faibles capacités de recharge. La plus grosse nous a permis de boucler 350 kilomètres durant ce test. Par contre, le train avant chaussé de pneus chinois peine à faire passer la cavalerie au sol, tandis que la suspension souple et “pompante” n’incite pas au dynamisme.

Sinon, cette voiture chinoise est globalement aboutie et, surtout, bien tarifée: entre 29.990 et 35.990 euros. Pour ce prix, en électrique, vous n’aurez chez les constructeurs européens qu’une citadine, alors que cette Dolphin affiche une taille de plus.

L’Europe peine donc à faire bloc face à cette BYD offrant un excellent rapport prix/habitabilité/autonomie. Mais pour 2.000 euros de plus, sa compatriote MG4 présente un bien meilleur agrément dynamique, sans être moins pratique. Voilà que les Chinois se font la guerre sur nos terres…

