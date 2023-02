BYD Atto 3: la Chine qui se montre

Jusqu’ici, le géant privé chinois de l’automobile BYD passait inaperçu dans le paysage belge, avec 35 taxis électriques dans les rues de Bruxelles et quelques bus menant aux avions sur le tarmac de l’aéroport.

Jusqu’ici, le géant privé chinois BYD passait inaperçu dans le paysage belge, avec 35 taxis électriques dans les rues de Bruxelles et quelques bus menant aux avions sur le tarmac de l’aéroport. Mais la marque lance maintenant son offensive sur nos terres avec trois nouveaux modèles, dont cet Atto 3 qui se lance sur le marché très couru en Europe des SUV compacts. Et le modèle est électrique.

Le constructeur s’y connaît en la matière: dès sa naissance en 1995, BYD s’est spécialisé dans les batteries lithium-ion de téléphone (notamment pour Nokia et Motorola) et ordinateurs portables, avant de se lancer dans l’automobile, s’associant notamment en 2010 à Daimler (maison mère de Mercedes), puis en 2020 à Toyota.

Habitacle chic, original et richement doté

L’Atto 3 se distingue par un habitacle chic, original (l’écran central peut être disposé électriquement en mode “paysage” ou “tablette”) et richement doté: sièges avant électriques et chauffants en cuir synthétique, toit ouvrant panoramique, nombreuses assistances à la conduite ou encore pompe à chaleur sont de série. Un bon point aussi pour le chargeur AC triphasé de 11 kW (option).

La consommation d’électricité est également raisonnable mais il est vrai que la voiture incite à une conduite calme en raison de sa suspension molle et de son train avant sans feeling. Au quotidien, on regrette les nombreux bruits de vent et de roulement, l’absence de connexion Android Auto/Apple CarPlay et l’impossibilité de paramétrer le système multimédia en français ou en néerlandais (on n’a le choix qu’entre l’anglais ou le chinois…). Des petits désagréments qui nous font dire que ce modèle n’est toujours pas à la hauteur des références européennes, japonaises ou coréennes. Or, il n’est pas beaucoup moins cher qu’elles (un Kia Niro EV, affiché au même prix, est objectivement plus réussi) avec pourtant une valeur de revente plus incertaine. Bref, si BYD acte sa présence sur notre marché, il ne monopolise pas encore l’espace ni les esprits.