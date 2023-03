BMW i7: comme au cinéma

Extérieurement, cette septième génération de Série 7 ne fait pas dans la finesse, avec ses énormes naseaux qui raclent presque le sol. Mais l’intérieur est un monde de douceur.

On y accède via des portes qui s’ouvrent et se claquent de manière entièrement automatique (option à 1.550 euros), comme chez Rolls… Le design du mobilier très épuré pourra déconcerter certains, mais les matériaux sont chics et l’équipement somptueux.

A bord, les écrans de commande poussent un peu partout, jusque sur les poignées de portes arrière. Il y en a même un qui tombe du ciel, avec l’option Theatre Screen (5.000 euros): un écran géant (31,3 pouces! ) descend électriquement du toit pour que les passagers arrière soient comme au cinéma… Et vous ne serez pas dérangé par le bruit, le moteur de la version électrique étant inaudible. Il se devait d’être muet car sa technique sert de base au propulseur du futur coupé électrique de Rolls-Royce: le Spectre. Vous pourrez donc en toute quiétude regarder des films en streaming ou vous divertir avec des jeux en ligne. Et vous serez bien installé: moyennant 2.400 euros de plus, le passager arrière droit est posé sur un siège inclinable avec repose-pied, comme en first class. Et il peut étendre les jambes sans ménagement, cette nouvelle Série 7 n’étant disponible qu’en version à empattement long. S’étirant sur plus de cinq mètres et pesant près de trois tonnes, cette limousine à pile n’est pas franchement dynamique, mais ses roues arrière pivotent pour améliorer la vivacité en courbes.

La batterie nous a offert 375 kilomètres d’autonomie en pratique. Pour les gros rouleurs, il y a aussi du diesel (299 ch). La “7” existe également en hybride plug-in essence/électricité (490 ch ou 571 ch, jusqu’à 89 kilomètres en mode électrique et 100% de déductibilité fiscale). Sans être aussi discrètes que l’électrique, ces trois autres versions ne manquent pas de noblesse, leur moteur thermique tournant sur six cylindres.