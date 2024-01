Bientôt un train direct entre Londres et l’Allemagne ?

La compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn (DB) souhaite utiliser ses trains ICE à grande vitesse entre l’Allemagne et la capitale britannique Londres, en passant par le tunnel sous la Manche et la Belgique.

Seuls les trains de passagers à grande vitesse exploités par la société franco-britannique Eurostar empruntent en effet le tunnel à ce jour. Getlink, l’exploitant du tunnel, envisage dès lors de créer les conditions techniques permettant à des compagnies ferroviaires concurrentes de desservir de nouvelles destinations vers et depuis Londres, a déclaré la société basée à Paris.

L’infrastructure ferroviaire allemande n’est toutefois pas encore équipée du Système européen de contrôle des trains (ETCS) de bout en bout, a affirmé un porte-parole de la DB. « L’approbation de la circulation de nos trains ICE vers la Belgique, le nord de la France et l’Angleterre dépend cependant de cet équipement. »

La compagnie ferroviaire publique espagnole Renfe a également fait connaitre à plusieurs reprises son intérêt pour la circulation de ses trains à travers le tunnel sous la Manche.

Délai de cinq ans

Face à cette situation, Getlink a annoncé il y a quelques semaines une accélération des efforts en vue de permettre aux compagnies ferroviaires de lancer de nouvelles liaisons entre Londres et le continent européen dans un délai de cinq ans. Une récente présentation de la société mentionne des liaisons possibles entre Londres et l’Allemagne (Francfort, Cologne), la Suisse (Bâle, Zurich, Genève) et le sud de la France (Bordeaux, Marseille, Lyon).

Concrètement, cette extension de la circulation dans le tunnel à de nouvelles compagnies ferroviaires devra impliquer la standardisation des normes liées aux infrastructures ferroviaires, ainsi que la préparation des nouvelles connexions avec les opérateurs du réseau et les gares concernées.