Une analyse récente menée par la société Arval démontre que les batteries des véhicules électriques conservent une excellente performance bien au-delà des garanties des constructeurs.

La batterie représente entre 20 et 30 % du coût d’un véhicule électrique (VE) à l’achat. Cet élément essentiel est une source potentielle d’inquiétude pour les acquéreurs de véhicules d’occasion. En effet, une idée reçue freine encore l’adoption des VE. Celle d’une dégradation trop rapide de leur capacité et donc de l’autonomie en kilomètres du véhicule.

8 300 certificats d’état de santé de batteries analysés

Pourtant, l’autonomie des véhicules électriques ne se dégrade pas aussi rapidement que certains le redoutent. C’est ce qu’a voulu démontrer la société Arval, spécialisée dans la location longue durée de véhicules.

La société automobile a réalisé une analyse basée sur 8 300 certificats d’état de santé de batteries de véhicules électriques d’occasion qu’elle a vendue entre mars 2023 et novembre 2024. Les résultats de cette analyse sont plutôt rassurants. Ils montrent que la dégradation des batteries est très limitée et bien plus lente qu’on ne le pense.

Des batteries performantes

L’analyse a été menée sur des véhicules de plus de 30 marques différentes, vendus dans 8 pays (Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni et Suisse). Parmi les 8 300 certificats analysés, 77 % concernaient des véhicules 100 % électriques (BEV) et 23 % des hybrides rechargeables (PHEV).

Etat de santé moyen des batteries : 93%

Le verdict : l’état de santé moyen des batteries analysées est de 93 %. 100% étant l’état de santé théorique de la batterie lors de la première mise à la route du véhicule.

98 % des batteries conservent un état de santé supérieur à 80 %. Après 70 000 km, une batterie conserve en moyenne 93 % de sa capacité. Même après 200 000 km, l’état de santé moyen reste proche de 90 %.

Un certificat d’état de santé de la batterie

Arval se présente conme la première société de location de voitures à proposer systématiquement un certificat d’état de santé de la batterie lors de la revente de ses véhicules électriques d’occasion. Ce certificat permet aux acheteurs d’accéder à des données claires sur la capacité restante de la batterie, l’autonomie en fonction du trajet (urbain, autoroute, mixte) et des conditions météorologiques.

Les certificats sont générés par Moba et Aviloo, deux sociétés spécialisées dans l’évaluation des batteries. Elles font partie des trois seules entreprises approuvées par CARA (Car Remarketing Association Europe).

Renforcer la confiance des acheteurs

En instaurant cette démarche de transparence, Arval cherche à lever les freins à l’achat de véhicules électriques d’occasion. L’absence de normes européennes sur l’état des batteries reste un enjeu. Mais, en s’appuyant sur des organismes reconnus, Arval veut contribuer à structurer ce marché.

“Cette analyse et la délivrance de certificats de santé des batteries illustrent notre engagement pour une transition énergétique accélérée. En apportant des données concrètes, nous aidons à lever les freins à l’adoption des véhicules électriques d’occasion et à renforcer la confiance des consommateurs.” explique Bart Beckers, Chief Commercial Officer d’Arval.