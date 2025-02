Automobile: la Norvège aux portes du 100 % électrique

La Norvège est sur le point d’atteindre son objectif de ne vendre que des voitures zéro émission à partir de cette année. En janvier, les véhicules entièrement électriques ont représenté 95,8 % des nouvelles immatriculations, un record mondial.

Selon le Conseil norvégien d’information sur le trafic routier (OFV), 8 954 voitures électriques ont été vendues le mois dernier sur un total de 9 343 transactions. Parmi les 50 modèles les plus vendus, seuls deux n’étaient pas électriques, le premier figurant seulement en 33ᵉ position.

À titre de comparaison, la part de marché des véhicules électriques en Europe s’élevait à 13,6 % en 2024, enregistrant un recul pour la première fois depuis l’essor du secteur en 2020, d’après l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA).

“On n’a jamais vu ça (…). Si la tendance de janvier se poursuit, nous nous rapprocherons très vite de l’objectif 2025”, s’est réjoui Øyvind Solberg Thorsen, directeur de l’OFV.

Cependant, il a souligné l’importance de maintenir les incitations financières qui rendent l’électrique plus attractif que les autres motorisations afin d’atteindre un taux de 100 %.

Une stratégie basée sur les incitations

La Norvège s’est fixé l’objectif ambitieux de ne vendre que des véhicules zéro émission neufs dès 2025, soit dix ans avant l’Union européenne. Contrairement à Bruxelles, qui mise sur l’interdiction des moteurs thermiques, Oslo privilégie un système d’incitations.

Les véhicules électriques sont largement exemptés de taxes, tandis que ceux à carburant fossile sont fortement taxés, rendant l’achat d’un modèle électrique plus avantageux. Par ailleurs, les voitures électriques ont longtemps bénéficié d’avantages comme la gratuité des péages urbains et du stationnement ou encore l’accès aux couloirs de bus.

L’électrique dans les habitudes des Norvégiens

Bien que certains de ces avantages aient été progressivement réduits, la voiture électrique s’est imposée dans le quotidien des Norvégiens.

“C’était avant tout une décision écologique”, témoigne Frode Hvattum, un père de famille dont le foyer possède deux véhicules électriques. “Mais les avantages financiers ont aussi pesé dans la balance.”

Dans son quartier résidentiel de Bærum, près d’Oslo, Tesla, Audi et Volkswagen électriques sont omniprésentes, tout comme les marques chinoises, réputées plus abordables. Presque chaque maison est équipée d’une borne de recharge.

La Norvège, premier exportateur d’hydrocarbures d’Europe de l’Ouest, a également développé un vaste réseau de bornes de recharge rapide, atténuant ainsi l’angoisse de l’autonomie limitée (“rekkeviddeangst”). Un point essentiel pour les Norvégiens, nombreux à posséder un chalet à la montagne, à quelques heures de route.

“Aujourd’hui, avec un réseau si développé, il n’est plus nécessaire de planifier les trajets comme avant”, explique Frode Hvattum, qui profite des pauses recharge de 15 à 20 minutes pour faire ses courses.

Un pari presque gagné

Même si le tout-électrique n’atteint pas exactement 100 % cette année, les experts estiment que l’objectif est pratiquement atteint.

“On devrait terminer l’année entre 95 et 100 %, et même plutôt vers le haut de cette fourchette”, estime Christina Bu, secrétaire générale de l’Association norvégienne des véhicules électriques.

D’autant plus que la fiscalité sur les véhicules thermiques et hybrides rechargeables — plus propres mais toujours partiellement alimentés par des carburants fossiles — sera encore alourdie à partir du 1ᵉʳ avril.

En janvier, le diesel ne représentait plus que 1,5 % des nouvelles immatriculations, l’essence 0,4 %, et les hybrides rechargeables 1 %, selon l’OFV.

Cependant, Christina Bu met en garde contre un relâchement des autorités :