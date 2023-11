Attention, navetteurs : grève spontanée chez De Lijn dans le Brabant flamand

Un mouvement de grève spontané perturbe lundi le service des bus et des trams de la société De Lijn en Flandre occidentale et dans le Brabant flamand. Les chauffeurs des dépôts de Tremelo (Brabant flamand) et de Mol, en Campine anversoise, ont débrayé en début de service, entraînant des perturbations dans les régions desservies par ces deux dépôts.

Ces actions syndicales font suite à l’annonce, le 26 octobre dernier, d’une importante réorganisation des sites du transporteur flamand. Quatre dépôts seront rénovés et treize nouveaux dépôts/centres de maintenance seront construits, mais d’autres – englobant 280 emplois (équivalents temps plein) – seront fermés et intégrés à des sites voisins.