45 millions de voyageurs par an : l’aéroport d’Abu Dhabi annonce l’ouverture d’un important terminal

L’aéroport d’Abu Dhabi va ouvrir en novembre un nouveau terminal d’une capacité de 45 millions de passagers par an, a annoncé jeudi la capitale des Emirats arabes unis, sur fond de concurrence dans le Golfe.

Le Terminal A devrait « débuter ses opérations début novembre », quelques semaines avant la Conférence de l’ONU sur le climat, la COP28, qui se tient cette année aux Emirats arabes unis, ont indiqué les autorités aéroportuaires dans un communiqué.

Le nouveau terminal permettra de recevoir « 79 avions en même temps » et « jusqu’à 45 millions de visiteurs par an », ont-elles ajouté.

« Un des plus grands aéroports au monde »

Doté d’une superficie de 742.000 mètres carrés, il est, selon elles, « l’un des plus grands au monde » et contribuera à positionner la capitale émiratie comme une destination touristique et un « centre mondial pour le commerce et les affaires ».

Abu Dhabi a accueilli 10 millions de passagers au cours des six premiers mois de 2023, contre plus de 41 millions pour l’aéroport de l’émirat voisin de Dubaï, l’un des plus fréquentés au monde.

L’Arabie saoudite s’est lancée aussi dans la course, avec d’ambitieux plans d’expansion, dont celui de l’aéroport de Riyad, où la capacité d’accueil devrait atteindre 120 millions de passagers par an d’ici 2030 et 185 millions d’ici 2050.

L’aéroport de Jeddah, dans l’ouest du pays, principale porte d’entrée des pèlerins musulmans vers la ville sainte de La Mecque, devrait de son côté atteindre une capacité de 70 à 80 millions de voyageurs par an d’ici 2035.

Le contrat de construction du nouveau terminal d’Abu Dhabi avait été signé par Abu Dhabi Airports en 2012 pour un montant d’environ 2,71 milliards d’euros.

L’émirat, riche en pétrole, a accueilli 18 millions de visiteurs en 2022 et s’est fixé l’objectif d’atteindre 24 millions cette année.