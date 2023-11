Managers, inspirez-vous des… chefs d’orchestre

Pour écrire son livre Managers, inspirez !, Michel Vlasselaer a rencontré 20 passionnés -golfeur, designer, danseuse, pompier, etc.- choisis pour leur capacité à vous inspirer et à vous donner l’envie de rechercher des parallélismes avec le monde de l’entreprise. Bizz vous en propose quelques extraits…

C’est pour l’expérience du rythme que j’ai choisi de vous présenter le métier de chef d’orchestre. Des gestes rapides et la musique s’accélère ; des gestes lents er elle ralentit.



Selon Arturo Toscanini, » il y a deux sortes de chefs d’orchestre : ceux qui ont la partition dans la tête et ceux qui ont la tête dans la partition « . Inutile de préciser notre préférence…



Le but ici est de faire que tous les musiciens -chacun compétent dans son domaine et parfaitement apte à sortir un son de son instrument- soient capables de jouer ensemble cette interprétation unique de l’oeuvre.



Vision originale et exécution parfaite, le duo gagnant !



Et pour conclure, cette citation de von Karajan : » L’art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l’orchestre « …





Extrait de Managers, inspirez ! de Michel Vlasselaer aux éditions Académia