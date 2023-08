L’internet ultra rapide : combien, chez qui, pour qui ?

Combien devriez-vous payer pour avoir accès aux vitesses de téléchargement plus élevées de l’ »internet du futur » ? La fibre optique arrive-t-elle jusque chez vous ? Très bonnes questions… Et qui n’ont pas encore une réponse ferme et définitive, car les opérateurs télécom n’ont pas encore tous annoncé leurs tarifs ou développé leur réseau.

Le 3 juillet, Wyre a fait son premier raccordement en fibre optique d’une adresse à Malines. Wyre est une entreprise commune, entre Fluvius, le gestionnaire de réseau gaz et électricité flamand, et le groupe de télécommunications Telenet. Cette co-entreprise sera chargée du déploiement d’un nouveau réseau internet à haut débit en Flandre et dans certaines zones de Bruxelles, basé sur la fibre optique. Telenet possède une participation de 66,8% dans Wyre ; Fluvius aura les 33,2% restants.

Telenet fait tout ce qui est en son pouvoir pour contrer l’idée qu’elle est à la traîne dans la course à l’internet ultra rapide. En effet, l’objectif de Wyre sera de déployer un réseau de fibre optique pour 78% des habitations en Flandre et pour une partie de Bruxelles d’ici 2038.

« Parce que nous avons choisi la fibre dès 1998, 99,5 % de nos clients surfent déjà aujourd’hui à 1 giga par seconde », peut-on lire sur le site web. « Pour les derniers mètres jusqu’à votre domicile, nous utilisons encore le câble coaxial ou le ‘câble TV’. Jusqu’à présent, Telenet s’est principalement concentré sur l’amélioration de son réseau jusqu’à l’armoire de distribution. Les vitesses les plus rapides proposées par le groupe télécom atteignent des vitesses de téléchargement de 1 000 mégabits par seconde (mbsp) en download et de 40 mbps pour les téléchargements upload. Un tel abonnement internet avec un volume illimité coûte 76,14 euros par mois, sans compter les frais d’activation de 50 euros.

Pour augmenter la vitesse de l’internet de 1 à 10 gigabits par seconde (gbps), le câble reliant l’armoire de distribution aux habitations devra être remplacé et être également en fibre optique. C’est là que Wyre intervient. Telenet a pour objectif de mettre en place la majeure partie de son réseau en fibre optique d’ici 2029, mais admet néanmoins que tous les ménages situés en dehors des villes ne pourront pas surfer via ces connexions en fibre optique ou avoir la fibre jusqu’à leur domicile d’ici là.

Telenet n’a donc pas encore d’abonnements pour dédié à la fibre optique. « D’ici la fin de l’année, nous annoncerons nos conditions commerciales et nos spécifications », déclare Stefan Coenjaerts, porte-parole.

Orange Belgique utilisera également le réseau de Wyre. Les tarifs d’Orange ne sont pas encore connus non plus. L’opérateur propose déjà Home Fiber dans quelques villes en Flandre à Genk, Gand, Diksmuide, Poperinge et Anvers pour 40 euros par mois. Mais il s’agit d’un projet pilote que l’opérateur télécom a lancé avec Fluvius à l’automne 2018.

Proximus n’est pas en reste. L’opérateur est également occupé au déploiement d’un réseau de fibre optique un peu partout en Belgique. Avec une installation gratuite, Proximus vise une couverture de 95% du territoire national d’ici 2032. Faites le test pour votre adresse.

Avez-vous besoin d’un accès internet ultra rapide ?

En pratique, seules les personnes qui doivent charger ou télécharger de gros fichiers en télétravail ont réellement besoin de l’internet ultrarapide, ou encore si plusieurs membres de la famille veulent jouer et regarder des films et vidéos en streaming en même temps. Test-Achats recommande à chacun de mettre à jour son matériel avant de se précipiter sur un abonnement plus cher. « Par exemple, un routeur wifi 6 ou mesh (répéteurs de signal wifi) peut mieux diffuser un signal wifi dans la maison », souligne Test-Achats. Un tel routeur coûte entre 100 et 150 euros et il est indispensable pour profiter pleinement d’un réseau rapide.

Chez certains fournisseurs, un tel routeur est inclus dans l’abonnement ou peut être loué pour quelques euros par mois. Pour vérifier quelles sont les options disponibles dans votre commune et en fonction de votre utilisation de l’internet, visitez le site comparatif Meilleur Tarif de l’IBPT.