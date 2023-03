L’indexation des cotisations sociales des indépendants, l’autre effet de l’inflation

Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) alerte sur l’importante indexation des cotisations sociales demandées aux indépendants, un effet supplémentaire de l’inflation. L’organisation demande au ministre des Indépendants David Clarinval d’analyser la situation avec l’Inasti et les caisses d’assurances sociales.

Depuis les années 1960, les travailleurs indépendants ont un statut social propre et spécifique, organisé par l’Inasti et géré via différentes caisses d’assurances sociales. Le SNI explique que la forte inflation actuelle a aussi un impact direct sur le montant des cotisations sociales payées par les indépendants, entraînant un coût « important et hors du commun » en plus des autres dépenses (énergie, indexation automatique des travailleurs, augmentations des produits et services, baisse de la consommation entre autres).

Le revenu de référence indexé de 18,31 %

Selon l’organisation, le revenu de référence – sur lequel se base le paiement des cotisations sociales – a été indexé de 18,31% pour l’année 2023. Les montants des cotisations provisoires passent donc à 840,97 euros par trimestre, une augmentation de près de 13%. Le SNI indique recevoir de nombreuses réactions de ses affiliés et appelle le ministre Clarinval à « adoucir » la situation des indépendants.