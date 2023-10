Mauvaises perspectives de l’économie européenne : le FMI baisse ses prévisions de croissance

Tous les trimestres, le Fonds monétaire international publie ses perspectives pour l’économie mondiale. La zone euro devrait connaître une croissance assez lente. Plus lente encore que ce qui était prévu auparavant, selon de nouveaux chiffres.

Tandis que le Fonds monétaire international (FMI) laisse ses perspectives de croissance inchangées pour l’économie mondiale, il les abaisse pour la zone euro. C’est ce qu’il sort de son rapport trimestriel, publié ce mardi.

En 2023, le PIB mondial devrait ainsi croître de 3%. Pour 2024 cependant, le FMI abaisse les perspectives de 10 points de base, à 2,9%. Contre 3,5% en 2022.

Pour la zone euro, la révision de la copie est plus importante. En 2023, elle devrait connaître une croissance de 0,7%. En juillet, la prévision était encore de 0,9%. Pour 2024, au lieu d’une croissance de 1,5%, le FMI ne s’attend plus qu’à une croissance de 1,2%. En 2022, elle était de 3,3%.

Généralement, ce sont toujours « l’exposition à la guerre en Ukraine, un choc négatif des termes de l’échange qui en découle, ainsi qu’une flambée des prix de l’énergie importée » qui pèsent sur l’Europe.

Pour la Belgique, le FMI s’attend à un taux de croissance de 1% en 2023 et de 0,9% l’année prochaine. La prévision faite en juillet n’est pas indiquée.

L’Allemagne, l’homme malade de l’Europe

Pour l’Allemagne, la révision est la plus dure : cette année, la première économie du continent devrait connaître une baisse de 0,5%. Soit bien plus que la chute de 0,3% prévue en juillet. Il ne reste d’ailleurs plus que trois mois en 2023. Plus on s’approche de la fin de l’année, plus ces prévisions, pour l’année en cours, deviennent exactes, normalement.

« Une légère contraction de l’économie est désormais prévue pour le second semestre 2023, en raison de la faiblesse des secteurs sensibles aux taux d’intérêt et du ralentissement de la demande des partenaires commerciaux », peut-on lire dans le rapport. Pour 2024, la prévision change fortement aussi : au lieu d’une hausse de 1,3%, elle ne devrait plus qu’être de 0,9%.

Chine et États-Unis

Pour la Chine aussi, le FMI revoit les perspectives à la baisse. Au lieu d’une croissance de 5,2 et 4,5%, ce ne devrait plus qu’être 5 et 4,3%. L’institut indique que c’est dû à une baisse de la demande est à la crise du secteur immobilier. Il faudrait d’ailleurs que Pékin « nettoie » ce secteur, sinon la situation devrait empirer, commente Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, auprès de Reuters.

Contrairement à celles de la deuxième économie mondiale, les perspectives pour les États-Unis sont revues à la hausse. 2,1% en 2023 (+0.3) et de 1.5 (+0.5). Là, Gourinchas souligne une hausse de l’investissement et une augmentation de la consommation. Les Etats-Unis se trouveraient ainsi à une meilleure position que ce qui était prévu avant la pandémie, pour l’année en cours.

L’Inde devrait d’ailleurs connaître le meilleur taux cette année, avec une croissance de 6,3%.

« Une économie mondiale qui boite »

« L’économie mondiale fait preuve de résilience. Elle n’est pas assommée par les grands chocs qu’elle a subis au cours des deux ou trois dernières années, mais elle ne se porte pas très bien non plus. Nous voyons une économie mondiale qui boite et qui n’est pas encore tout à fait en train de sprinter », explique Gourinchas. « Il y a de l’incertitude. Il y a une fragmentation géoéconomique, une faible croissance de la productivité et une faible démographie. Si vous mettez tous ces éléments ensemble, vous obtenez un ralentissement de la croissance à moyen terme », ajoute-t-il.

Selon lui, il y a différents risques à l’horizon. Il s’agit notamment de la crise de l’immobilier en Chine, des prix des matières premières et de leur volatilité, de la fragmentation géopolitique et d’une nouvelle hausse de l’inflation. La guerre qui a éclaté entre Israël et le Hamas, ce samedi, n’est d’ailleurs pas incluse dans le rapport et dans les perspectives.