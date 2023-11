Le prix du pétrole retombe à 80 dollars

Les prix du pétrole débutaient la semaine à la baisse, plombés par les inquiétudes concernant la santé de l’économie mondiale. Le baril de Brent de la mer du Nord perdait ainsi 60 cents et était coté à 80,83 dollars lundi matin. Celui de West Texas Intermediate (WTI) reculait, de son côté, de 61 cents et coûtait 76,56 dollars.

Il y a deux mois, le baril de Brent dépassait les 95 dollars. Les observateurs se demandaient alors si, voire quand, il allait atteindre la barre des 100 dollars, dans un contexte d’annonces de réduction de la production de la part de certains membres de l’OPEP+, comme l’Arabie Saoudite et la Russie.

Mais le cours s’est par la suite calmé et est redescendu, malgré une nouvelle hausse, temporaire, en raison de la guerre entre Israël et le Hamas. Ce lundi, il va donc vers les 80 dollars, un niveau plus vu depuis juillet.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 10% au cours des trois dernières semaines. Une tendance due à la faiblesse des chiffres conjoncturels de la Chine et des États-Unis – les deux plus gros consommateurs de pétrole au monde.