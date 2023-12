Le bitcoin continue sa course folle et dépasse les 40.000 dollars

Les étoiles s’alignent pour le Bitcoin. La cryptomonnaie la plus importante en termes de valeur marchande remonte la pente et passe seuil après seuil. De son côté, le prix de l’or – autre valeur refuge – a battu un nouveau record ce lundi.

Le Bitcoin gravit les échelons cette année. 20.000, 25.000, 30.000… tôt ce lundi, il a dépassé le niveau de 40.000 dollars. Un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis avril 2022. A l’heure d’écrire ces lignes, il se négocie à 41.500 dollars et continue d’augmenter.

Ce qui lui fait une importante plus-value sur l’année, avec une hausse de 151,5% puisque son niveau de départ était de 16.500 dollars. Mais c’est surtout depuis la moitié du mois d’octobre qu’il a trouvé un second souffle, passant de 26.500 dollars à 41.500 ce lundi (+56%).

Cours du Bitcoin depuis le début de l’année. Crédit : Coinmarketcap.com

L’Ethereum, deuxième cryptomonnaie la plus importante en termes de valeur marchande totale, a aussi le vent en poupe. Il se négocie à 2.245 dollars à l’heure d’écrire ces lignes. Soit au plus haut depuis mai 2022. Il est en hausse de 46% depuis la mi-octobre et 87% sur l’année.

Pourquoi cette hausse fulgurante ?

C’est l’enthousiasme de la fin probable de la hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis et la baisse des taux d’intérêt qui pourrait intervenir dès le début de l’année, comme l’estiment des investisseurs, qui poussent les prix vers le haut. Les taux bas sont un meilleur environnement pour des actifs plus risqués comme les cryptomonnaies. C’est d’ailleurs en grande partie à cause de la hausse des taux en 2022 et en 2023 que le marché a autant souffert depuis fin 2021.

Une autre raison est le feu vert des autorités boursières américaines pour un fonds négocié en bourse (ETF) investi en Bitcoin. Selon les investisseurs, il serait imminent. A chaque nouvelle indiquant que les choses avançaient en ce sens, le cours a décollé ces dernières semaines. C’est que ces fonds sont une porte d’entrée pour de nombreux investisseurs qui peuvent placer leur argent en cryptomonnaies mais sans devoir en acheter directement. Cette option devrait attirer du monde, et fait donc augmenter les cours.

Mais il y a aussi d’autres éléments plus techniques qui profitent aux prix des jetons numériques, ces dernières semaines. Des acteurs institutionnels, comme des sociétés d’investissement, ont acheté des Bitcoins en novembre. Microstrategy, société informatique qui investit ses liquidités dans le BTC au lieu de les garder en cash, selon la stratégie du célèbre Michael Saylor, en a par exemple acheté pour près de 600 millions le mois passé.

Ces différents éléments créent donc, ensemble, un momentum positif pour les cryptomonnaies.

Or : nouveau record

A côté de l’or numérique, l’un des surnoms du Bitcoin , l’or physique a également le vent en poupe. Ce lundi, le métal précieux a battu un nouveau record en augmentant, en flèche, à 2130 dollars l’once. Son précédent record était de 2.060 dollars, atteint en août 2020.

Il n’a tenu le cap que très brièvement ce lundi, retombant immédiatement et glissant jusque 2.062 dollars. Signe que cette hausse soudaine était peut-être un emballement de trading algorithmique, selon Reuters. Néanmoins, l’or est aussi dans un momentum positif, ayant gagné 13% depuis octobre et 15% en un an environ. Là aussi, ce sont les attentes d’une baisse prochaine des taux qui poussent le cours vers le haut.