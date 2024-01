La forte indexation des salaires a plombé engagements et bonus

La forte indexation des salaires de l’an dernier a réduit la marge de manœuvre pour les augmentations salariales individuelles, les bonus ainsi que les engagements, affirme mercredi le spécialiste RH Liantis après avoir interrogé un millier de chefs d’entreprise.

L’inflation galopante de 2022 avait provoqué une indexation automatique des salaires pour de nombreux travailleurs. Le demi-million de personnes dépendant de la commission paritaire 200, la plus grande du pays, avaient par exemple vu leur salaire augmenter de plus de 11% début 2023. Avec pour conséquence, selon la moitié des chefs d’entreprise interrogés, qu’il n’y avait plus ou peu de marge pour accorder des augmentations individuelles.

Une indexation moins élevée cette année

Un peu moins d’un tiers (31%) estimaient que cette indexation ne leur permettait pas d’octroyer des bonus collectifs, tandis que 30,1% des répondants déclaraient même avoir dû réduire leurs engagements en raison de la hausse des coûts salariaux. Cette année, l’indexation automatique est bien moins élevée (1,48% pour la CP 200 à titre d’exemple).