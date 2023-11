Now and then : la chanson posthume qui ravive la légende des Beatles

La chanson aura mis près de trente ans à venir au monde. Now and Then, des Beatles, sort ce jeudi à 15h. Il s’agit de la dernière chanson du groupe. Elle contient des enregistrements de voix de John Lennon.

L’histoire remonte à 1995. Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr se réunissent pour travailler sur une série d’albums appelée Anthology. Dans le cadre de cette rencontre, ils enregistrent également des chansons avec des enregistrements de voix de feu John Lennon, décédé 15 ans plus tôt.

Ils ont ainsi travaillé sur trois nouvelles chansons. Mais ce sont uniquement Free as a Bird et Real Love qui sortent dans la foulée, sur le premier et deuxième album de la série. La troisième n’a pas été incluse sur l’album numéro 3 et n’est même pas « vraiment » été enregistrée par le groupe, qui faisait plutôt des expériences avec. Ce n’est que le 26 octobre 2023 que la sortie de la troisième est annoncée : Now and Then sortira ce jeudi à 15h (heure belge).

Le single sortira d’ailleurs comme une « Double A-side » et sera accompagnée d’un remix du premier single des Fab Four de Liverpool, Love Me Do.

John Lennon avait écrit Now and Then à la fin des années 70. Il a enregistré une version démo dans son studio à New York en 1979. Mais la chanson est en réalité incomplète : Lennon n’a pas enregistré tout le texte. Ce sont notamment des couplets qui manquent. Il y a, en plus, un bourdonnement présent sur l’enregistrement. Après l’échec du projet en 1995, une sortie potentielle de cette chanson est régulièrement revenue sur le tapis.

Merci l’IA

Et c’est là qu’intervient l’IA. Avec le progrès technologique, il a été possible de purifier l’enregistrement et d’en extraire la voix, sans le bourdonnement. Mais McCartney s’est défendu de toute création artificielle ou synthétique : « Rien n’a été créé artificiellement ou synthétiquement. Tout est réel et nous jouons tous dessus. Nous avons nettoyé certains enregistrements existants – un processus qui dure depuis des années. »

Pour les passages de guitare de George Harrison, décédé en 2001, des enregistrements de 1995 ont été utilisés.

La der des der

Now and Then sera ainsi la toute dernière chanson des Beatles à sortir. McCartney l’avait indiqué en juin et l’autre Beatle toujours en vie, Ringo Starr, l’a confirmé dans la foulée. A l’occasion, un documentaire a d’ailleurs été réalisé, pour retracer l’histoire de cette chanson.