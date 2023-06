Jamais autant d’ultra-riches n’ont fui leur pays

D’ici la fin de l’année 2023, 122 000 millionnaires vont quitter leur pays, dont 13.500 rien que pour la Chine. Plus surprenant, le troisième pays à perdre le plus de millionnaires n’est pas la Russie, mais bien le Royaume-Uni.

Les gens émigrent en masse pour trouver de meilleures conditions de vie. Et les super-riches ne font pas exception. Ils quittent eux aussi leur pays pour rejoindre des contrées où il existe un meilleur système de santé ou une situation politique plus stable. Mais, à la différence des personnes moins nanties, le départ des millionnaires est facilité par des programmes de visas avantageux et les conseils de certaines sociétés de conseil.

Deux d’entre elles, Henley & Partners et New World Wealth qui suit plus de 150 000 riches citoyens du monde, dressent chaque année un classement des ultras riche qui quittent leur pays. Ils sont considérés comme « migrants », s’ils restent plus de six mois par an dans leur nouveau pays. On notera que les chiffres avancés dans ce classement sont les exodes nets des millionnaires. C’est-à-dire la différence entre le nombre de personnes disposant d’un patrimoine qui peut être investi d’au moins 1 million de dollars qui s’installent dans un pays et le nombre de ceux qui quittent de ce pays. Après une baisse liée à la pandémie, la « fuite » reprend de plus belle puisqu’on atteindrait cette année un record.

La Chine

De ce classement, il ressort que le pays qui a le plus vu fuir ses millionnaires est la Chine. En 2023, plus de 13 500 d’entre eux quitteront le pays. C’est deux fois plus que l’Inde qui est à la seconde place avec 6,500 millionnaires. Cet exode doit beaucoup climat politique sous le président Xi Jinping. Il n’est ainsi pas rare de voir « disparaître » pendant quelques semaines des personnes influentes. Les derniers exemples les plus marquants ont été Jack Ma (Alibaba) et Bao Fan (l’un des hommes d’affaires chinois les plus prospères de ces 20 dernières années et important acteur de la tech chinoise). Pourtant ce chiffre ne représente, selon Nikkei Asia, qu’une petite partie des pas moins de 823 800 millionnaires que compterait la Chine aujourd’hui. D’autant plus que ceux-ci devraient même doubler d’ici 2026. Soit une progression encore plus rapide qu’aux États-Unis.

Si le chiffre peut sembler relativement restreint face au nombre total, il n’en est pas moins surprenant puisque, en principe, un Chinois qui émigre ne peut sortir que 50.000 dollars par an. Avant beaucoup contournaient cette règle en transportant littéralement des valises pleines d’argent. Aujourd’hui la méthode est plus sophistiquée puisqu’ils emploient des crypto monnaies. Andrew Amoils, responsable de la recherche chez New World Wealth, explique par ailleurs que « la croissance générale de la richesse en Chine a ralenti ces dernières années, ce qui signifie que les récents départs pourraient être plus préjudiciables que d’habitude ».

Le Royaume-Uni séduit moins les millionnaires

Sans surprise, le classement révèle que des Russes et des Ukrainiens fortunés ont aussi quitté leur pays. Mais de façon surprenante la Russie a perdu moins de millionnaires (3000 contre 8 500 en 2022) que le Royaume-Uni qui en perdra 3,200 en 2023. Ce désamour des ultras riches n’est pas une nouvelle tendance, puisqu’elle a été amorcé dès 2017. Par contre elle gagne en puissance puisque leur nombre est deux fois plus important que l’année dernière. Une année qui avait vu un exode de 1 600 millionnaires. Cette fuite accrue serait encouragée par une volatilité politique sans précédent, une dette croissante et un système de santé dysfonctionnel.

Le Brésil (1 200) complète le top 5 des « perdants ». En sixième position on retrouve Hong Kong (1 000) et en sept la Corée du Sud (800). Le Mexique (700), l’Afrique du Sud (500) et le Japon (300) complète le top 10.

Où vont-ils ?

L’Australie est la grande gagnante de cet exode puisqu’elle séduit de plus en plus les millionnaires. Le rapport estime qu’environ 5 200 millionnaires s’installeront en Australie cette année. Elle offre de bons soins de santé, est peu peuplée et surtout une loi d’immigration qui favorise les riches. Et, pour ne rien gâcher, elle n’est pas trop éloignée de l’Asie. On la préfère donc de plus en plus souvent à Dubai ( 4 500 nouveaux millionnaires cette année) ou encore Singapour (3 200). Les États-Unis restent à la quatrième place avec un afflux net attendu de 2 100 millionnaires pour 2023. Si cela reste une position honorable, cela représente une chute vertigineuse par rapport aux niveaux de 2019. Une année qui avait vu un afflux net de 10 800 millionnaires.

En cinquième et sixième position se retrouvent respectivement la Suisse (afflux net de 1 800) et le Canada (1 600), tandis que la Grèce (1 200), la France (1 000, soit le double de l’afflux net de 500 millionnaires de l’année dernière), le Portugal (800) et la Nouvelle-Zélande (700) complètent le top 10.