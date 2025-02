Volodymyr Zelensky invite Bart De Wever à Kiev 

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité le Premier ministre belge Bart De Wever pour une visite à Kiev. Le chef du gouvernement fédéral y répondra en temps utile, a indiqué mardi le porte-parole du Premier ministre, après un entretien téléphonique entre les deux dirigeants.

Le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal pourrait par ailleurs participer au Conseil européen prévu le 6 mars à Bruxelles, est-il également indiqué.

Il y a deux semaines, le ministre de la Défense Theo Francken avait déclaré qu’il souhaitait se rendre le plus rapidement possible dans la capitale ukrainienne avec le Premier ministre. Ce souhait avait été exprimé après une rencontre avec son homologue ukrainien Rustem Umyerov à Bruxelles. Un entretien téléphonique a eu lieu ce mardi entre MM. De Wever et Zelensky, au cours duquel ce dernier a invité le Premier ministre belge.

L’entretien aurait dû avoir lieu la semaine dernière, mais il avait été reporté par la partie ukrainienne. Le Premier ministre a réitéré mardi le message qu’il a prononcé la veille en marge d’une réunion de dirigeants européens à Kiev: la Belgique continue de soutenir l’Ukraine, elle n’acceptera pas un accord de paix conclu sans l’Ukraine ou l’Europe et elle continue de soutenir l’accord de sécurité belgo-ukrainien de mai 2024.

Le président Zelensky a également annoncé qu’il pourrait se rendre à Bruxelles la semaine prochaine pour assister au Conseil européen du 6 mars. Ce sommet extraordinaire portera sur la situation en Ukraine et la défense européenne. Dans ce contexte, une réunion bilatérale serait programmée entre le président Zelensky et le Premier ministre De Wever.