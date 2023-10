Visite surprise du PDG d’Apple, Tim Cook, en Chine

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait une visite surprise en Chine cette semaine dans le centre du pays, a annoncé le patron du géant américain de la tech sur le réseau social chinois Weibo.

Dans un message publié lundi sur Weibo, le PDG de la marque à la pomme indique avoir visité un magasin Apple à Chengdu et rencontré des utilisateurs du jeu sur smartphone « Honour of Kings », très populaire en Chine. Ce jeu, développé par le géant chinois de l’internet Tencent, compte parmi les jeux ayant le plus d’utilisateurs au monde.

« L’énergie qui régnait ce soir était incroyable », a affirmé M. Cook. « Honour of Kings a commencé ici à Chengdu et est maintenant un phénomène mondial sur l’App Store ». « Ce jeu place la barre très haut », a-t-il encore déclaré au journal officiel anglophone China Daily. « Il est très populaire en Chine et dans le monde entier ».

Apple s’est implanté dans le pays en 1993. La Chine est pour la marque son principal centre de production pour ses smartphones, ordinateurs, tablettes et accessoires électroniques. En mars, le PDG d’Apple s’était rendu à Pékin et avait notamment déclaré que son entreprise entretenait une relation « symbiotique » avec la Chine.

Les ventes de produits Apple ont toutefois été pénalisées en 2022 par des limitations à la production dans des usines dues à la politique chinoise dite de « zéro Covid ». Les contrôles américains sur les exportations de composants high-tech menacent également la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Citant des analystes du marché, l’agence Bloomberg a rapporté cette semaine que les ventes du nouvel iPhone 15 en Chine sont en net recul par rapport à celles des modèles précédents. Un repli notamment attribué à la présence de nombreux concurrents locaux, tels que Huawei.