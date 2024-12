USA: un spécialiste de la Big Tech à l’autorité de la concurrence

Andrew Ferguson, un spécialiste des grandes entreprises de la tech, est nommé par Trump à la Federal Trade Commission (FTC), l’autorité américaine de la concurrence.

“J’ai le plaisir de nommer Andrew Ferguson à la tête de la FTC. Andrew a fait ses preuves en s’opposant à la censure des Big Tech (les grandes sociétés du secteur des technologies, ndlr) et en protégeant la liberté d’expression dans notre grand pays”, écrit le président élu américain sur sa plateforme Truth Social. Membre du parti républicain, Ferguson fait déjà partie de la FTC, depuis 2023. Il “sera le président de la FTC le plus favorable à l’Amérique et à l’innovation de toute l’histoire de notre pays”, assure aussi M. Trump, ajoutant qu'”avant de travailler pour le gouvernement, il était avocat spécialisé dans les litiges antitrust au sein de plusieurs cabinets d’avocats de Washington”.

Surveiller de près les Big Tech

Début décembre, Donald Trump avait annoncé qu’il nommait Gail Slater comme responsable du département antitrust du ministère de la Justice, un choix laissant entendre que sa future administration allait surveiller de près les Big Tech. “Les Big Tech ont fait ce qu’ils ont voulu pendant des années, étouffant la concurrence dans notre secteur le plus innovant”, avait alors dit le président élu. Le ministère de la Justice et l’Autorité américaine de la concurrence (FTC) pilotent ensemble cinq dossiers judiciaires contre des grandes firmes technologiques, dont Amazon, Apple et Meta. Ils ont d’ailleurs récemment remporté une victoire judiciaire contre Google et veulent maintenant forcer le géant de l’internet à se séparer de son navigateur Chrome.

Défendre les intérêts économiques des États-Unis à l’étranger

Donald Trump a aussi nommé mardi Jacob Helberg comme son prochain sous-secrétaire d’État à la croissance économique, à l’énergie et à l’environnement. Il “sera le champion de notre politique étrangère +America First+” et “guidera la politique du département d’État en matière de diplomatie économique (…) et de domination technologique américaine à l’étranger”, a dit M. Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier Jacob Helberg “possède les connaissances, l’expertise et le pragmatisme nécessaires pour défendre les intérêts économiques des États-Unis à l’étranger”, a-t-il ajouté.