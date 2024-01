USA: les dirigeants du Congrès trouvent un accord pour éviter la paralysie budgétaire

Les dirigeants du Congrès américain ont trouvé un accord pour maintenir le financement du budget fédéral jusqu’à début mars, a indiqué samedi à l’AFP une source au fait des négociations.

Cette annonce intervient juste avant les échéances du 19 janvier et du 2 février, dates auxquelles des agences fédérales auraient été à court de financement dans le cadre de l’approche en deux tranches.

Le projet de loi à court terme, également appelé résolution permanente, permettra au gouvernement de continuer à financer les dépenses de l’Etat jusqu’au 1er et au 8 mars, a indiqué la source, ce qui laisse aux élus le temps de s’accorder sur un budget plus important et sur les détails des dépenses.

La résolution permanente devra être adoptée par les deux chambres du Congrès pour que le pays évite le fameux « shutdown », qui aurait paralysé l’Etat fédéral.

Le week-end dernier, les législateurs américains ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord sur les totaux de financement pour l’année fiscale 2024, établissant une limite des dépenses fédérales à environ 1.600 milliards de dollars (1.460 milliards d’euros).

Cet accord, annoncé par le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et les dirigeants démocrates du Congrès, comprend une augmentation des dépenses du Pentagone à hauteur de 886 milliards de dollars et de 773 milliards de dollars pour les fonds discrétionnaires non liés à la défense.

Les mesures de financement adoptées pour une courte durée sont souvent utilisées pour éviter la paralysie budgétaire dans un contexte de désaccords politiques fréquents sur la manière de dépenser l’argent et de faire face à la hausse de la dette nationale.