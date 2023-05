Une pause pour l’Euro 7, la future norme de pollution des voitures?

Huit états européens, dont la France et l’Italie, sont opposés aux futures normes Euro 7. Selon l’association européenne des constructeurs d’automobiles, cette future norme Euro 7 pourrait coûter 2000 euros par auto produite.

C’est peut-être à la norme Euro 7 que le président français Emmanuel Macron faisait allusion, lorsqu’il a déclaré le 11 mai dernier « j’appelle à une pause réglementaire européenne. (…) Il ne faut pas qu’on fasse de nouveaux changements de règles parce qu’on va perdre tous les acteurs. »

Alexander De Croo veut aussi une pause

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, semble suivre la même voie en demandant une pause dans les réglementations européennes environnementales, bien que la Belgique ne fasse manifestement pas partie des 8 pays opposés aux futures normes Euro 7. Ce groupe inclut la France, l’Italie, la Roumanie, la Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne et la Bulgarie. L’Allemagne ne figure pas parmi les opposants.

« Nous nous opposons à toute nouvelle règle »

Un document vient d’être signé par ces 8 pays, indiquant : « nous nous opposons à toute nouvelle règle sur les gaz d’échappement (y compris de nouvelles obligations sur les conditions de tests ou de nouvelles limites d’émissions) pour les voitures et les utilitaires légers ».

Après l’adoption de l’obligation de passer aux autos zéro émission à partir de 2035, la Commission européenne propose de durcir les normes de pollution des véhicules, avec le paquet de règles Euro 7, applicables à partir de juillet 2025, succédant aux normes Euro 6. Il concerne une nouvelle réduction notamment des émissions d’oxydes d’azote, un gaz toxique et, nouveauté, une limitation des émissions de particules des pneus et des freins. Elle prévoit aussi une mesure des émissions dans un éventail de situations de conduites réelles très larges (trajets courts, par grande chaleur …) qui semble particulièrement inquiéter les constructeurs.

Lobby des constructeurs

Les dirigeants français ou italiens semblent avoir entendu les constructeurs qui sont très opposés aux futures normes Euro 7. Leur argument central est que cette contrainte va les distraire, au moment où ils affrontent une transformation vers l’électrification qui capte des milliards d’euros en investissement et les services de recherche.

Les constructeurs comme Stellantis estiment qu’il serait déraisonnable de disséminer des moyens au moment où les constructeurs chinois, très compétitifs dans l’auto électrique, commencent à entrer en Europe, et pourraient mettre en difficulté certains constructeurs européens. L’Etat français, actionnaire minoritaire de Renault, semble sensible à cet argument.

2000 euros par auto ou 150 euros ?

Un dernier coup de boutoir a été donné par l’association européenne des constructeurs, l’ACEA, qui a publié ce 23 mai une étude sur l’impact d’Euro 7 sur le coût des véhicules. Le consultant Frontiers Economics a calculé que ces normes reviendraient à 2000 euros par auto et 12.000 euros par camion ou bus. C’est beaucoup plus que les montants avancés par la Commission européenne, qui parle de 90 à 150 euros par auto, et environ 2600 euros par camion et bus. L’une des explications est que Frontiers Economics prend en compte les coûts indirects que n’intègre pas la Commission européenne, comme une consommation plus élevée de carburant. Sur la vie d’un véhicule, le coût du carburant pourrait augmenter de 3,5% » indique le communiqué de l’ACEA.

Indispensable, selon la Commission

La Commission européenne estime ces normes indispensables, car même après 2035, les véhicules à carburant pourront encore circuler. Il lui paraît important de continuer à réduire leurs émissions pour améliorer la qualité de l’air.

Par ailleurs, les normes Euro 7 s’appliqueront aussi aux autos électriques, puisqu’elles concernent aussi la limitation des émissions de particules de pneus et de freins, et vont aussi prévoir des critères de durabilité des batteries de traction.