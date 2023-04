Un millier de demandes de dégel d’avoirs russes

Avec 250 milliards d’euros, la Belgique fait partie des pays européens qui affichent le plus gros montant d’actifs russes gelés.

Avec 250 milliards d’euros, la Belgique fait partie des pays européens qui affichent le plus gros montant d’actifs russes gelés, lit-on mardi dans Le Soir. Ce phénomène est dû en grande partie à la présence sur le sol belge d’Euroclear, une société internationale de dépôt et de règlement/livraison pour obligations et actions qui détient énormément de ces actifs.

« A ce stade, nous avons gelé 191,9 milliards d’euros de transactions et 58,7 milliards d’euros d’avoirs », explique ainsi Alexandre De Geest, administrateur général de l’administration de la Trésorerie. Plus de 1.000 demandes de dégel ont déjà été adressées à la cellule en charge de l’application des sanctions financières au sein de l’administration, dont c’est l’une des missions principales. Vu les effectifs limités de cette cellule (huit personnes) et l’ampleur des recherches nécessaires, seules 300 d’entre elles ont été traitées pour l’heure. Ces demandes émanent de personnes qui estiment ne pas être concernées par les sanctions.