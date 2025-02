Ukraine: Xi salue auprès de Poutine les efforts russes “pour résoudre la crise”

Le président chinois Xi Jinping a salué lundi lors d’un appel téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine les efforts de la Russie et d’autres pays pour “résoudre la crise” en Ukraine, selon un média d’Etat.

Cet appel intervient au moment où nombre de dirigeants occidentaux sont réunis à Kiev pour un sommet destiné à réaffirmer leur engagement en faveur de l’Ukraine, trois ans après le début de l’invasion russe et sur fond de soudain rapprochement entre les Etats-Unis et la Russie, qui ont entamé des discussions sur leurs relations bilatérales ainsi que sur la guerre en Ukraine.

“La Chine est contente de voir les efforts positifs déployés par la Russie et les autres parties concernées pour résoudre la crise” en Ukraine, a déclaré lundi Xi Jinping à Vladimir Poutine, d’après l’agence de presse Chine nouvelle.

Pour sa part, le Kremlin a annoncé que M. Poutine avait “informé” Xi Jinping des discussions russo-américaines qui ont débuté la semaine dernière, notamment sur le conflit en Ukraine.

Vladimir Poutine “a informé le président chinois des récents contacts entre la Russie et les Etats-Unis. La partie chinoise a exprimé son soutien au début du dialogue entre la Russie et les Etats-Unis ainsi que sa volonté d’aider à la recherche d’un règlement pacifique du conflit en Ukraine”, a assuré la présidence russe dans un communiqué.

Au cours de cette conversation “chaleureuse et amicale”, les deux dirigeants ont souligné que la coopération entre Moscou et Pékin était “un facteur stabilisateur crucial dans les affaires internationales”, selon le Kremlin.

Sur le conflit russo-ukrainien, la Chine appelle régulièrement à des pourparlers de paix et au respect de l’intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise. Mais elle n’a jamais publiquement condamné la Russie pour son invasion, et a renforcé son alliance avec Moscou.

Le président chinois a d’ailleurs loué lundi ces relations bilatérales.

“L’histoire et la réalité montrent que la Chine et la Russie sont de bonnes voisines qui ne peuvent être éloignées, ainsi que de vraies amies qui (…) se soutiennent mutuellement et parviennent à un développement commun”, a indiqué M. Xi.

Pour marquer les trois ans de l’invasion lundi et réaffirmer leur soutien à l’Ukraine, de nombreux dirigeants occidentaux sont arrivés lundi matin à Kiev, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et les dirigeants de pays baltes, scandinaves ou de l’Espagne.

Grand absent: les Etats-Unis, principal bailleur de l’Ukraine pendant trois ans, mais qui avec le retour au pouvoir de Donald Trump, ont ouvert des pourparlers avec Moscou, reprenant la rhétorique du Kremlin pour accuser Kiev d’être responsable de l’invasion russe.