Turquie: une inflation à près de 65%

L’inflation a atteint 64,8% sur un an en Turquie en décembre, selon les données officielles publiées mercredi.

La hausse des prix à la consommation, alimentée notamment par la dépréciation quasi continue de la livre turque, s’est établie à 2,9% sur un mois. L’inflation, qui a repris son envolée depuis juin, s’élevait à 62% en novembre. La hausse des prix concerne tout particulièrement les produits alimentaires (+72%), les transports (+77,1%), la santé (+79,6%), l’éducation (+82%) ainsi que l’hôtellerie et la restauration (+93,2%), selon l’institut statistique turc.

Des chiffres contestés

Quoique élevés, les chiffres officiels sont contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l’inflation (Enag), qui calculent la hausse des prix à la consommation à 127,2% en glissement annuel.

Dans ce contexte, le salaire minimum a été relevé de 49% au 1er janvier, pour atteindre 17.000 livres turques, soit 520 euros environ. Malgré les hausses régulières des salaires et des pensions de retraite, l’inflation demeure un sujet brûlant en Turquie, à trois mois d’élections municipales que le président Recep Tayyip Erdogan – réélu fin mai pour un troisième mandat – souhaite remporter à Ankara et Istanbul, les deux plus grandes villes du pays, passées aux mains de l’opposition en 2019.

Le taux directeur de 8,5% à 42,5% depuis juin

La Banque centrale turque, qui a relevé son taux directeur de 8,5% à 42,5% depuis juin pour tenter d’endiguer l’inflation, a estimé fin décembre que le resserrement monétaire est « proche du niveau requis pour établir le cap de la désinflation ».