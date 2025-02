Trump, Gaza et la Côte d’Azur du Moyen-Orient: la politique version promoteur immobilier

Levée de boucliers après les propos du président américain selon lesquels les Etats-Unis pourraient s’emparer du territoire palestinien et y créer un nouvel eldorado en bord de mer. Le locataire de la Maison-Blanche bouscule tous les codes de la politique, sans tabous ni respect des droits.

Jusqu’où ira Donald Trump dans l’outrance? On savait qu’il n’hésiterait pas à choquer et à bousculer les codes après son retour à la Maison-Blanche. Le rapport de forces, la provocation permanente et le bagou excessif d’un marchand de tapis sont ses marques de fabrique. Il parvient toutefois à choquer et à sidérer, encore.

En recevant le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, le locataire de la Maison-Blanche a donc prolongé son idée relative à la bande de Gaza. Il avait déjà suggéré d’expulser tous ses habitants pour les reloger en Jordanie ou en Egypte. Mais désormais, il va plus loin: les Etats-Unis en prendraient le contrôle avec une idée claire dans la tête, qui à provoqué une levée de boucliers.

“La Côte d’Azur du Moyen-Orient”

Les Etats-Unis, dit-il, vont “aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits”, afin de développer économiquement le territoire. Parlant d’un projet “à long terme”, le locataire de la Maison Blanche a exprimé son vœu de faire de Gaza la “Côte d’Azur du Moyen-Orient”.

Le premier ministre israélien, premier chef d’Etat étranger reçu par le président américain, estime qu’il s’agit d’une idée “innovante”.

“Make Gaza beautiful again”, a complété Mario Rubio, secrétaire d’Etat américain. “Comme le président l’a déclaré aujourd’hui, les Etats-Unis sont prêts à prendre les devants et à rendre à Gaza sa beauté. Notre objectif est d’instaurer une paix durable dans la région pour tous les peuples”.

Bref, on ne plaisante pas.

Dans le monde entier, on s’étrangle, littéralement.

La France “réitère son opposition à tout déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza, qui constituerait une violation grave du droit international, une atteinte aux aspirations légitimes des Palestiniens, mais aussi une entrave majeure à la solution à deux Etats et un facteur de déstabilisation majeur pour nos partenaires proches que sont l’Egypte et la Jordanie”. La Chine s’oppose au “transfert forcé” des habitants. La Turquie juge cette proposition “inacceptable”. Le reste à l’avenant.

“Vider un territoire de sa population, c’est du nettoyage ethnique, réagit Tanguy Struye (UCLouvain. Occuper ce territoire, ce serait également totalement illégal.” Qui aurait imginé les Etats-Unis, porte-drapeau du monde libre, sur cette ligne?

Le promoteur immobilier

La proposition du président américain déroge, en effet, à toute règle du droit international. C’est la tactique du promoteur immobilier désireux de s’approprier des terrains pour faire du profit. Qu’importe le droit des peuples ou les frontières territoriales.

Cette provocation – mais en est-ce une à ses yeux? – s’inscrit dans la volonté de racheter le Groenland, de faire du Canada le “51e Etat américain” ou de reprendre le canal de Panama. Partout où les intérêts américains pourraient être servis, le républicain entend passer à l’acte. Verbalement d’abord, via des mesures commerciales coercitives ensuite, et avec une menace militaire “non exclue”.

Ces derniers jours, Donald Trump a obtenu des inflexions de politique en haussant les droits de douane à l’encontre du Mexique ou du Canada. Avec la Chine, le bras de fer est entamé. Le monde est devenu un théâtre de jeu.

Les spécialistes de la géopolitique s’indignent de le voir traiter les dictateurs avec respect, là où il s’en prend vertement à ses alliés de l’organisation atlantique.

La nouvelle ère sera dictée par les “sphères d’influence”, les rapports de force et les intérêts économiques. De là à déraper de la sorte, il y a un pas qu’on ne pensait tout de même pas le voir franchir.