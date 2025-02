Trump annonce 10% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois à partir du 4 mars

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, le président américain a pris pour cible de nombreux pays, alliés comme rivaux, en imposant notamment des taxes supplémentaires de 10% sur les produits importés de Chine.

Le président Donald Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis imposeraient des droits de douane supplémentaires de 10% sur les produits chinois à compter du 4 mars, et affirmé que les surtaxes visant le Canada et le Mexique entreraient également en vigueur à cette date.

Accusant les trois pays de favoriser l’entrée de la drogue fentanyl aux Etats-Unis, M. Trump a déclaré sur son réseau Truth Social que “tant que ce fléau continuera ou ne sera pas sérieusement endigué, les droits de douane annoncés (à l’égard du Canada et du Mexique) entreront en vigueur le 4 mars, selon le calendrier prévu” et “la Chine se verra également imposer un droit de douane supplémentaire de 10% à cette date”. Les produits chinois sont déjà visés depuis début février par 10% de droits de douane additionnels, auxquels Pékin a répondu par des surtaxes ciblées sur les exportations américaines.

Quant au Canada et au Mexique, Donald Trump avait aussi promis d’infliger 25% de droits de douane début février sur leurs exportations en raison de l’immigration illégale et de la contrebande de fentanyl, un opioïde de synthèse meurtrier qui fait des ravages aux Etats-Unis. Il avait fait volte-face quelques heures avant leur entrée en vigueur, assurant avoir obtenu des engagements des deux pays, et leur accordant un sursis de 30 jours.

Mais la pause d’un mois prendra bien fin mardi prochain, a donc assuré le président américain. Donald Trump accuse aussi la Chine de passivité face à la production sur son sol de précurseurs chimiques du fentanyl.

Il a aussi affirmé jeudi que des droits de douane “réciproques” à l’égard des partenaires commerciaux des Etats-Unis seraient mis en place à partir du 4 avril.