Tout comprendre à l’ordre de liquidation d’Evergrande

Le géant chinois de l’immobilier Evergrande est placé en liquidation par la justice. A quoi doivent s’attendre les créditeurs et investisseurs ? Quel est l’impact sur le marché immobilier chinois, déjà en crise?

Onde de choc à Hong Kong ce lundi matin : un tribunal a ordonné la liquidation du groupe immobilier chinois Evergrande. Le géant a environ 300 milliards de dollars de dettes et est au centre des préoccupations depuis l’été 2021, après un premier défaut de paiement sur des dettes.

Depuis, le groupe travaillait sur un plan de restructuration de sa montagne de dettes, mais faute de proposition « viable », le tribunal, arrivé au bout de sa patience, a mis Evergrande en liquidation. Mais qu’est-ce que cela veut dire pour les investisseurs et créditeurs et pour le marché immobilier chinois ?

« 3% de leur mise »

D’abord, un liquidateur sera nommé. Il s’occupera de la vente des biens d’Evergrande. L’argent servira à rembourser les créditeurs. En fonction des actifs qu’il découvre, le liquidateur pourrait aussi proposer un plan de restructuration des dettes.

Le marché immobilier chinois était en plein boom pendant des années, ce qui a attiré son lot d’investisseurs obligataires. Mais l’espoir de revoir leur capital semble aujourd’hui plutôt mince. En juillet dernier, Deloitte estimait qu’ils ne reverraient que 3,4% de leur mise. Mais en septembre, après la mise en examen du président et fondateur, Hui Ka Yan, le chiffre a encore baissé pour atteindre moins de 3%.

Ensuite, il faut aussi que les unités mises en vente trouvent un acheteur. Puis, une bonne partie des actifs avaient d’ailleurs déjà été vendus, voire saisis. Mais malgré ces ventes, Evergrande n’a pas pu proposer de plan de restructuration de ses dettes. Les perspectives ne sont donc pas très bonnes.

Il y a encore un autre aspect juridique : il reste à voir si l’ordre de liquidation donné par un tribunal hongkongais sera reconnu en Chine et si le liquidateur pourra prendre le contrôle des filiales chinoises.

Marché immobilier dans la tourmente

Evergrande est le promoteur le plus célèbre et le plus endetté. Mais il n’est pas le seul. D’autres groupes sont également en défaut de paiement et travaillent sur un plan de restructuration de la dette. Ces derniers mois, Country Garden a par exemple marqué l’actualité.

Est-ce qu’il faut craindre que la liquidation d’Evergrande fasse jurisprudence et que ces groupes soient également saisis et vendus par la justice ? Pas forcément. Mais c’est un signe que la situation reste très précaire et que la crise du marché immobilier est loin d’être terminée.

« Les constructions continuent »

Les projets existants seront-ils gelés ? Siu Shawn, CEO du groupe, s’attend en tout cas à ce que les constructions puissent continuer et que les projets en cours, en Chine ou ailleurs, ne soient pas touchés par l’ordre de liquidation, explique-t-il dans les médias chinois.

La question est également très politique. De nombreuses constructions sont fortement en retard et les acheteurs chinois sont très mécontents. Il y a déjà eu des manifestations devant les locaux d’Evergrande. Certains acheteurs avaient aussi arrêté de payer leur prêt, dans un mouvement de grogne contre les constructions qui n’avançaient pas.

Pour eux non plus, les perspectives ne sont pas optimales : l’avenir de leur logement reste incertain. Que la construction puisse continuer ou pas, sur le plan juridique, ils vont se demander ce lundi si le promoteur, placé en liquidation, peut encore financer les travaux.