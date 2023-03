Tensions entre la Chine et les États-Unis: Pékin avertit de « conséquences catastrophiques »

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a mis en garde Washington contre « des conséquences catastrophiques » si ses relations avec Pékin continuaient à se tendre davantage, a-t-il déclaré en marge de la session annuelle du Parlement chinois.

Les contentieux entre Pékin et Washington se sont multipliés ces dernières années: statut de Taïwan, tensions en mer de Chine méridionale, ou encore la féroce compétition pour la fabrication des semi-conducteurs, ces composants électroniques indispensables au fonctionnement des smartphones, des voitures connectées mais aussi d’équipements militaires.

Les relations sino-américaines se sont encore tendues davantage avec la destruction, le mois dernier, par les États-Unis, d’un ballon chinois, l’administration Biden accusant l’engin d’espionner son territoire, ce que la Chine dément fermement.

« Si les États-Unis vont plus loin dans cette mauvaise voie, aucun garde-fou ne pourra empêcher le déraillement et cela pourrait dégénérer en un conflit et une confrontation », a prévenu M. Gang, avant d’ajouter que « la politique entre les États-Unis et la Chine a complètement dévié de la voie rationnelle et saine ». Il a également accusé Washington de voir Pékin comme son « principal rival » et de vouloir supprimer la Chine de tous les domaines.

Qin Gang était jusqu’il y a peu ambassadeur de la Chine aux États-Unis, avant d’être nommé ministre chinois des Affaires étrangères à la fin de l’année dernière.