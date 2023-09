Statu quo de la Banque du Japon, malgré l’inflation tenace et la chute du yen

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi sans surprise sa politique monétaire ultra-accommodante, malgré l’inflation dans le pays qui demeure largement au-delà de sa cible de 2% et la grande faiblesse du yen face au dollar.

La BoJ va poursuivre ses achats obligataires illimités afin que les rendements japonais à dix ans ne dépassent pas 1%, sa nouvelle ligne rouge fixée en juillet, et a elle conservé son taux directeur négatif de court terme à -0,1%.

Soulignant « un contexte d’incertitudes extrêmement élevées », entourant l’économie et les marchés financiers au Japon comme dans le reste du monde, la BoJ compte poursuivre « patiemment » son assouplissement monétaire, tout en réagissant « avec souplesse » à l’évolution de l’économie, des prix et des conditions financières, selon son communiqué.

Nouvelles mesures

La BoJ a aussi réaffirmé qu’elle n’hésiterait pas à prendre de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire si nécessaire, alors que certains observateurs pensaient qu’elle cesserait dorénavant d’employer cette formulation.

Ce statu quo a immédiatement tiré le yen vers le bas face au dollar et à l’euro: vers 03H30 GMT le billet vert valait 148,16 yens alors qu’il évoluait autour de 147,74 yens juste avant les annonces de la BoJ.

L’institution continue aussi de penser que la hausse des prix à la consommation au Japon va probablement décélérer dans les mois à venir, une perspective qui justifie pour elle le maintien de son cap ultra-accommodant.

L’inflation dans l’archipel est cependant restée stable en août, à 3,1% sur un an hors produits frais comme en juillet, selon des données du gouvernement publiées plus tôt ce vendredi, alors que les économistes misaient sur un petit ralentissement.