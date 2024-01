Six pays possèdent le passeport le plus polyvalent au monde : un sauve-conduit pour 194 pays

La France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, Singapour et le Japon sont en tête du classement mondial des passeports, c’est-à-dire la liste des pays dont les passeports donnent accès au plus grand nombre d’autres pays. Leurs citoyens peuvent ainsi entrer dans 194 pays avec leur laissez-passer.

Pendant cinq ans, Singapour et le Japon se sont vantés de posséder les documents d’identité les plus polyvalents. Les Singapouriens et les Japonais étaient les seuls à pouvoir visiter 194 des 227 pays du monde sans demander de visa. Mais aujourd’hui, selon le classement mondial des passeports, établi par Henley & Partners, les passeports de la France, de l’Italie, de l’Allemagne et de l’Espagne sont désormais sur un même pied d’égalité.

La Corée du Sud, la Suède et la Finlande ont, quant à elles, gagné une place et se partagent la deuxième marche du podium, avec un accès à 193 États. L’Autriche, le Danemark, l’Irlande et les Pays-Bas se partagent la troisième place, avec un accès à 192 États.

Quatrième place pour la Belgique

Le passeport belge, qui permet d’accéder librement à 191 pays, vient juste après.

Cependant, les documents de voyage belges ont gagné une place par rapport à l’année dernière. En 2023, la Belgique occupait la cinquième place sur cette liste mondiale, alors qu’un an plus tôt, elle était à la septième place. La meilleure position du passeport belge a été de 2011 à 2014, lorsque nous nous sommes classés troisième dans l’index mondial.

Les Émirats arabes unis sont le pays qui a le plus rapidement grimpé dans ce classement des au cours de la dernière décennie. En 2014, le pays occupait la 55e place, mais depuis cette année, il s’est hissé à la 11e place et ses résidents voyagent sans visa dans 183 pays, dont la Belgique.

Une autre étoile montante est la Chine, qui occupe désormais la 62e place, alors qu’elle occupait la 83e en 2014. Les Chinois voyagent librement dans 85 pays, mais pas en Belgique.

Écart entre les pays

Christian Kaelin, président du cabinet de conseil Henley & Partners, a déclaré à l’agence de presse Bloomberg que la tendance générale est toujours à une plus grande liberté de voyage, bien que l’écart entre les passeports les plus polyvalents et les moins polyvalents se creuse.

« Le nombre moyen de destinations auxquelles les voyageurs peuvent accéder a presque doublé, passant de 58 en 2006 à 111 en 2024″, a-t-il déclaré à Bloomberg. » Au début de la nouvelle année, nous constatons que les citoyens des pays en tête de liste peuvent visiter 166 destinations de plus sans visa que l’Afghanistan, qui se trouve tout en bas de l’échelle et qui a un accès libre à 28 pays.

Outre l’Afghanistan, les dernières places sont occupées par la Syrie (accès à 29 pays), l’Irak (31), le Pakistan (34) et le Yémen (35).

Henley & Partners établit le classement mondial des passeports sur la base des données de l’Association internationale du transport aérien (IATA).