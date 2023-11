Rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping: à quoi s’attendre?

Le président américain et son homologue chinois profitent du sommet de l’Apec, qui aura lieu cette semaine à San Francisco, pour renouer le dialogue. La rencontre du 15 novembre ne sera que leur deuxième face-à-face sous la présidence Biden.

Les dirigeants des États-Unis et de la Chine profitent d’un événement politico-économique international pour renouer contact, sans l’embarras d’une visite d’État. Il faut dire, les relations sino-américaines sont particulièrement tendues depuis de longs mois et cette rencontre pourrait peut-être débloquer la situation. Mais pourquoi ce froid entre les deux États?

Apaiser les tensions

Premièrement, l’armée américaine a abattu en février dernier un ballon chinois considéré par le Pentagone comme un ballon espion. L’incident a provoqué une crise diplomatique entre Pékin et Washington.

L’année dernière, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan a également exaspéré le gouvernement chinois, qui a alors mis fin à toute communication militaire entre les deux pays.

Au-delà de ça, la Chine a fait l’objet de sanctions américaines croissantes ces dernières années. À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, des sanctions ont été imposées contre plusieurs entreprises en Chine, notamment Sinno Electronics ou encore Huawei. Les exportations de puces électroniques sophistiquées ont également été limitées. Par conséquent, Pékin a à son tour décidé de restreindre l’exportation de matériaux critiques pour la fabrication de semi-conducteurs.

La Chine a récemment multiplié les perquisitions dans des entreprises étrangères présentes sur son territoire, dont Mintz Group et Bain. Des représailles? Le président Biden est en tous cas déterminé à rétablir les canaux de communication afin d’apaiser les tensions.

À l’agenda de cette rencontre

Plutôt que résoudre le conflit, les chefs d’État espèrent d’abord gérer et stabiliser la relation, et notamment la concurrence économique de plus en plus féroce entre les deux pays. Voici les sujets qui sont susceptibles d’être abordés.

Les restrictions américaines sur les exportations de technologies vers la Chine: Pékin a déjà exigé une réduction des sanctions, mais pourrait cette fois simplement veiller à ce que les États-Unis n’en imposent pas de nouvelles. Il faut néanmoins s’attendre à ce que Biden défende l’expansion des contrôles à l’exportation sur les puces semi-conductrices.

La question de l’indépendance de Taïwan: Xi Jinping veut des assurances de la part de Biden : non, les États-Unis ne soutiennent pas l’indépendance de Taiwan. Pékin considère en effet cette île autonome comme faisant partie du territoire chinois et vise l’unification, par la force si nécessaire. Pour autant, Taiwan se prépare à organiser des élections présidentielles en janvier. De quoi alarmer le gouvernement chinois…

La réouverture des communications militaires: Biden « est déterminé à voir le rétablissement des liens entre les deux armées parce qu’il estime que c’est dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis », a déclaré son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Une désescalade de la violence au Moyen-Orient: Joe Biden pourrait demander à la Chine d’utiliser son influence pour freiner l’Iran, soutien majeur du Hamas, et ainsi éviter une escalade du conflit entre Israël et le Hamas.

La lutte contre le fentanyl: l’une des raisons pour lesquelles les États-Unis souhaitent rétablir la connexion entre les deux armées, c’est aussi pour travailler ensemble sur la question des narcotiques. La drogue synthétique fait des ravages aux États-Unis.