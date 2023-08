Rebond épidémique du Covid : ce qu’il faut savoir sur le nouveau variant Eris

On l’avait (presque) oublié, voilà qu’il réapparaît au cœur de l’été. L’Organisation mondiale de la santé surveille une nouvelle souche de Covid-19 appelée EG.5, ou « Eris ». Cette souche est à l’origine d’un nombre croissant de cas en Chine, aux États-Unis mais aussi chez nos voisins français.

Après plus de trois ans de pandémie et plusieurs vagues, le virus du SARS-Cov-2 refait parler de lui au cœur de l’été. Un rebond épidémique est en effet à l’œuvre ces derniers jours en Chine, aux USA mais aussi en France, notamment dans la foulée des fêtes de Bayonne qui se sont déroulées fin juillet. L’Organisation mondiale de la santé surveille une nouvelle souche de Covid-19 appelée EG.5, ou « Eris« . Cette souche est actuellement présente dans 35 % des virus séquencés dans l’Hexagone.

Le 11 août dernier, Santé Publique France a publié une note sur le variant Eris. L’organisme observe une « augmentation du nombre de passages aux urgences pour Covid-19 tous âges confondus« , mais précise que les niveaux demeurent faibles. La plupart des cas concernent des régions très fréquentées en période estivale avec des rassemblements importants. « Cette augmentation pourrait donc se poursuivre ou fluctuer au moment de la rentrée scolaire », estime Santé Publique France.

Un variant sous surveillance

L’OMS a désigné la nouvelle souche de Covid-19 appelée EG.5, ou « Eris » comme « variant d’intérêt« , ce qui signifie qu’elle fera l’objet d’une surveillance afin de déceler les mutations susceptibles d’aggraver la maladie. Les symptômes d’Eris seraient les mêmes que ceux des variants précédents : fièvre, toux, maux de gorge, fatigue, écoulement nasal et modification du goût et de l’odorat.

Sur la base des données actuelles, l’organisation estime qu’il présente un faible risque pour la santé publique au niveau mondial, à l’instar d’autres variants actuellement en circulation. « Alors que EG.5 a montré une prévalence accrue, un avantage de croissance et des propriétés d’évasion immunitaire, aucun changement n’a été signalé dans la gravité de la maladie à ce jour », déclare l’OMS dans une évaluation des risques publiée récemment.

Vigilance

« La circulation du Covid est certes faible en France mais il nous faut rester vigilants, car la situation évolue rapidement », a jugé, de son côté, le ministre français de la Santé, dans une déclaration transmise à l’AFP. « Nous devrons, encore pendant plusieurs saisons, vivre avec les résurgences de ce virus« , a ajouté Aurélien Rousseau.

Un rebond est aussi rapporté au Royaume-Uni, en Inde ou au Japon. Le nombre de nouveaux cas recensés dans le monde a bondi de 80% sur un mois, avec 1,5 million de contaminations supplémentaires du 10 juillet au 6 août, a indiqué vendredi l’OMS.

Si, depuis début mai, l’OMS ne considère plus la pandémie comme une urgence sanitaire mondiale, « le virus continue de circuler dans tous les pays, continue de tuer et continue de changer », a souligné son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Reformulation des vaccins

Un nouveau vaccin contre le Covid-19 est attendu dans les prochains mois. D’après l’agence de presse Reuters, les laboratoires Moderna, Novovax et Pfizer préparent un nouveau sérum capable de lutter contre les nouveaux variants pour la fin du mois de septembre. Les nouveaux vaccins cibleront les variants XBB, qui descendent d’Omicron.

« EG.5 fait partie de la lignée XBB et est plus proche des variantes XBB que des souches vaccinales précédentes », explique Justin Lessler, professeur au département d’épidémiologie de la Gillings School of Global Public Health de l’UNC, cité par CNBC. « C’est pourquoi on s’attend à ce que les vaccins reformulés qui seront disponibles cet automne offrent une meilleure protection contre EG.5 que les vaccins précédents », prédit-il.

La situation en Belgique

En Belgique, le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus est actuellement faible. Selon les données de Sciensano, 76 nouvelles contaminations ont été rapportées par jour en moyenne au cours des sept derniers jours. Les chiffres concernant les hospitalisations ne sont plus mis à jour depuis le mois de juin 2023. Une nouvelle stratégie de vaccination contre le Covid-19 est prévue à la rentrée. La priorité sera accordée aux résidents des maisons de repos et aux personnes les plus fragiles.