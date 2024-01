Quels télécoms en 2024?

A quoi ressemblera l’année qui démarre dans le secteur des télécoms? Les prévisions éclairées de la rédaction de “The Economist”, parues dans notre numéro spécial “Le Monde en 2024”.

En 2024, la 5G dépassera la 4G et deviendra la technologie mobile dominante en Chine, selon la GSMA, un organisme industriel. Mais l‘adoption de la 5G ne touchera que 20 % de la population mondiale. Ericsson, qui construit des infrastructures de télécoms, s‘attend à ce qu‘un quart de la population

mondiale n‘ait toujours pas accès au haut débit mobile en 2024.

L‘aide viendra d‘en haut. Après avoir aidé l‘Ukraine à rester connectée pendant la guerre, Elon Musk espère obtenir l‘autorisation d‘étendre la couverture de Starlink, son service internet par satellite, à l‘Indonésie en 2024. Cela permettrait d‘améliorer l‘accès et les vitesses de transfert dans un pays dont

le taux de pénétration de l‘internet est l‘un des plus faibles d‘Asie. Un autre milliardaire de la technologie, Jeff Bezos, soutient le projet Kuiper, qui prévoit d‘envoyer ses premiers satellites commerciaux dans l‘espace en 2024.

Tous les gouvernements ne sont pas heureux d‘accepter la domination du ciel par les Etats-Unis : la Chine, l‘Union européenne et la Russie lanceront leurs propres satellites. La généralisation de la connectivité à l‘internet devrait permettre au marché mondial des smartphones de sortir de l‘ornière, du moins en partie. Samsung et Apple resteront les plus grands fabricants de smartphones, mais la société chinoise Transsion (propriétaire des marques Tecno, itel et Infinix) entrera dans le top 5, selon IDC, un cabinet d‘études de marché.

Sauf indication contraire, les prévisions sont établies pour 2024. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95% du PIB mondial.