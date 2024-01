Quelles technologies de l’information en 2024

A quoi ressemblera l’année qui démarre dans le secteur des technologies de l’information? Les prévisions éclairées de la rédaction de “The Economist”, parues dans notre numéro spécial “Le Monde en 2024”.

Après quelques années de ralentissement, les dépenses mondiales en matière d‘informatique reprendront en 2024, avec une croissance de près de 9 %, selon le cabinet de conseil Gartner. Les dépenses en matériel informatique augmenteront à nouveau. Les livraisons d‘ordinateurs personnels rebondiront pour atteindre 261 millions d‘unités, un chiffre encore inférieur à celui de 2019. L‘intelligence artificielle (IA) sera le mot à la mode dans le monde de la technologie. Les entreprises se tourneront vers l‘IA et d‘autres nouvelles technologies pour améliorer leur productivité, réduire leurs coûts et gérer les risques. Mais l‘IA ne générera pas autant de revenus que l‘espèrent les partisans de cette technologie.

L‘UE renforcera son statut de régulateur mondial par défaut de la technologie lorsque la loi sur les marchés numériques entrera pleinement en vigueur en 2024. Une législation spécifique à l‘IA sera en gestation, et les régulateurs tenteront d‘imposer des contrôles aux robots. Les algorithmes alimenteront les inquiétudes concernant la désinformation et la cybersécurité, et les régulateurs de l‘UE réagiront à nouveau avec vigueur. D‘ici au mois d‘octobre, les Etats membres de l‘Union devront se conformer à une directive visant à lutter contre les cyber-criminels. Dans le même temps, la Banque centrale européenne soumettra les principales banques à des tests de résistance à la cybercriminalité dans un contexte économique incertain.

Les progrès technologiques stimuleront la demande de semi-conducteurs plus avancés, même si l‘offre est insuffisante pour des produits tels que les puces mémoire (principalement utilisées dans l‘électronique grand public). Les gouvernements occidentaux feront miroiter des subventions pour attirer les fabricants de semi-conducteurs sur leur territoire et lutter contre la domination de la Chine. Mais attendez-vous à des gros titres sur les pénuries de main-d‘œuvre et les retards dans la construction de nouvelles usines. Le lancement de la première usine américaine de fabrication de puces de TSMC, initialement prévu pour 2024, est désormais reporté à 2025. La réorganisation des chaînes d‘approvisionnement à des fins géopolitiques pourrait donner l‘impression que l‘innovation technologique elle-même est facile.

Sauf indication contraire, les prévisions sont établies pour 2024. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95 % du PIB mondial.