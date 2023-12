Quelles défense et aérospatiale en 2024?

A quoi ressemblera l’année qui démarre dans le secteur de la défense et de l’aérospatiale? Les prévisions éclairées de la rédaction de « The Economist », parues dans notre numéro spécial « Le Monde en 2024 ».

Alors que l‘Ukraine se bat et que les relations entre les Etats-Unis et la Chine s‘enveniment, les puissances militaires augmenteront leur budget de défense. Environ un tiers des membres de l‘Otan devraient atteindre l‘objectif de longue date consistant à consacrer plus de 2 % du PIB à la défense, un cadeau bienvenu pour le 75e anniversaire de l‘alliance. ­

La Finlande, nouvelle recrue de l‘Otan, en fera partie. La Grande-Bretagne et la Pologne resteront dans les clous, mais la France manquera de peu l‘objectif. La Suède, autre nouveau membre, ne sera pas non plus à la hauteur.

L‘Amérique, qui est le pays qui dépense le plus en matière de défense, déboursera environ 886 milliards de dollars. Quelque 13 milliards de dollars iront à l‘Ukraine, s‘ajoutant aux 45 milliards de dollars envoyés jusqu‘à présent. D‘autres dépenses permettront d‘équiper l‘armée de l‘air américaine de chasseurs de nouvelle génération. La frénésie de l‘oncle Sam attirera du capital­-risque dans les start-up militaires de haute technologie et renforcera la défense spatiale, alors que les Américains revisiteront la Lune (en la survolant) après une interruption de 52 ans. Le budget total de la défense américaine n‘augmentera toutefois que de 3 %, ce qui est inférieur à l‘inflation et aux augmentations chinoises habituelles, qui avoisinent les 7 %.

La crainte de la Chine va stimuler les dépenses de défense en Asie. Les Philippines prévoient une augmentation à deux chiffres et le Japon un budget record. Taïwan étendra le service militaire obligatoire et développera des défenses anti-drones. L‘Inde, qui reste le plus gros acheteur d‘armes russes, couvrira ses arrières en passant des commandes auprès de pays occidentaux. Les fabricants d‘armes chinois profiteront de l‘augmentation des dépenses au Pakistan. Enfin, l‘Amérique, la Chine et le Japon accéléreront leurs efforts pour développer et détecter les missiles hypersoniques, alors que la Russie les déploie à plus grande échelle.

Sauf indication contraire, les prévisions sont établies pour 2024. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95 % du PIB mondial.

Traduit de « The World in 2024 », supplément de « The Economist ».