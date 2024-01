Que réserve 2024 pour le secteur des métaux?

A quoi ressemblera l’année qui démarre dans le secteur des métaux? Les prévisions éclairées de la rédaction de “The Economist”, parues dans notre numéro spécial “Le Monde en 2024”.

Si les prix de nombreux produits agricoles baisseront en 2024, la plupart des métaux deviendront plus chers. Le cuivre brillera grâce aux investissements verts et à l‘économie numérique qui stimulent la demande de câbles électriques et de batteries. Les prix de l‘aluminium seront tirés vers le haut par les

entreprises de construction et les constructeurs automobiles asiatiques. Les prix de l‘acier augmenteront également, mais resteront inférieurs de 36 % au sommet atteint en 2021. L‘or et le platine brilleront, les investisseurs recherchant des valeurs refuges.

Tous les métaux ne brillent cependant pas. Le nickel et le zinc ont plongé en 2022 ; la production galopante de l‘Indonésie et de la Chine va à présent freiner les prix. Le plomb sera pénalisé par l‘abandon des véhicules à essence et diesel. Les marchés du lithium pourraient devenir excédentaires car le Zimbabwe, qui dispose d‘importantes réserves, et d‘autres pays augmenteront leur production. Les prix du charbon fléchiront à mesure que la crise énergétique induite par la Russie se résorbera. Les producteurs d‘acier et d‘aluminium devront faire face à de nouvelles taxes dans l‘Union européenne.

L‘Europe et l‘Amérique tenteront d‘empêcher la Chine de dominer le traitement des minéraux nécessaires à l‘énergie propre. Cela pourrait signifier investir dans des mines partout, de l‘Australie au Chili. L‘Angola et le Botswana s‘associeront pour extraire des diamants. La privatisation du producteur de

diamants angolais pourrait y contribuer.

Sauf indication contraire, les prévisions sont établies pour 2024. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95 % du PIB mondial.