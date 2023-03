Poutine dans une plaine de jeux

Une curieuse sculpture du président russe a été installée à Bruxelles, parc Léopold.

Elle se déplace de ville en ville (Paris, New York, Londres, etc.) et vient d’arriver à Bruxelles. Représentant Poutine assis sur un char comme si c’était un jouet, la sculpture a été installée dans une plaine de jeux du parc Léopold la semaine dernière.

Avec cette œuvre, l’artiste français James Colomina entend dénoncer l’absurdité de la guerre et saluer le courage des enfants pris en otage dans les conflits armés.