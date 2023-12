La Grande-Bretagne stagnera-t-elle (encore) en 2024 ?

Les perspectives économiques de la Grande-Bretagne sont meilleures que prévu, mais elles sont loin d‘être roses.

Au début de l’année 2023, les perspectives de la Grande-Bretagne étaient sombres. Le pays en était à son quatrième Premier ministre en quatre ans, après que le bref mandat de Liz Truss se soit achevé dans la tourmente financière. Mais cette instabilité politique n’était qu’une préoccupation mineure pour de nombreux Britanniques, compte tenu des prix élevés de l’énergie, de la hausse des taux d’intérêt et de la baisse des salaires.

En fin de compte, le pire que l’on puisse dire de l’économie britannique en 2023, c’est qu’elle n’a pas progressé. La croissance a été minime –le PIB a augmenté d’environ 0,5% au cours de l’année – mais au final le résultat relève plutôt de la stagnation que du désastre. La Grande-Bretagne peut-elle espérer faire mieux en 2024 ? Bon nombre des défis immédiats se sont estompés. Le coût du gaz naturel, largement utilisé dans les foyers et les centrales électriques du pays, a fortement baissé au cours de l’année.

C’est en partie pour cette raison que l’inflation en Grande-Bretagne a diminué de moitié, passant de 10 % en décembre 2022 à 4,5 % . La vigueur continue du marché du travail signifie que les salaires augmentent désormais en termes réels. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a apporté un sentiment de stabilité, voire de joie, à l’économie. La Banque d’Angleterre a fini de relever ses taux d’intérêt – de 0,25 % en 2022 à 5,5 % en septembre – ou le fera bientôt.

Pas d’amélioration pour les consommateurs

Pourtant, de nombreux Britanniques –autres que les retraités– verront encore les revenus de leur ménage diminuer, estime Adam Corlett, économiste à la Resolution Foundation, un groupe de réflexion. Les recherches menées par la Banque d’Angleterre suggèrent qu’à l’automne 2023, la moitié seulement du choc provoqué par la hausse des taux d’intérêt avait été répercutée. De nombreux propriétaires n’ont pas encore ressenti l’impact parce qu’ils ont contracté des hypothèques à taux fixe, généralement sur une durée de deux à cinq ans. Même si la Banque ne relève pas du tout les taux d’intérêt en 2024, comme les investisseurs le pensent, des millions de personnes auront l’impression que la politique monétaire ne cesse de se resserrer.

Plus tard dans l’année, le chancelier de l’Echiquier, Jeremy Hunt, pourrait profiter d’une certaine marge de manœuvre dans les finances publiques pour accorder une poignée de réductions d’impôts préélectorales. Mais la politique fiscale actuelle, ainsi que les décisions du gouvernement en matière d’impôts et de dépenses, devraient faire perdre de l’argent aux Britanniques. Les subventions à la consommation d’énergie, introduites par le gouvernement pour protéger les consommateurs des effets de la hausse des prix de gros, seront complètement supprimées, de même que les paiements directs aux ménages les plus pauvres.

Les seuils d’imposition ont également été gelés en termes monétaires, de sorte qu’une grande partie de l’augmentation des salaires réels ira au gouvernement plutôt qu’aux travailleurs. Les facteurs structurels à long terme à l’origine de l’atonie de l’économie britannique ne devraient pas non plus changer. La productivité, mesurée par la production par heure travaillée, n’a augmenté que d’un maigre 6 % depuis 2010. Avec un taux d’emploi déjà élevé et une population en âge de travailler en baisse, la Grande-Bretagne devrait tripler sa croissance de la productivité pour obtenir la même amélioration du PIB qu’avant la pandémie.