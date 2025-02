Pour von der Leyen, l’Europe doit agir selon son intérêt dans un monde plus dur 

L’Europe doit se montrer plus lucide dans un monde devenu plus dur, et agir selon ses intérêts, y compris avec l’Amérique de Donald Trump, a affirmé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

“L’Europe doit faire face au monde tel qu’il est”, a-t-elle lancé dans un discours devant les ambassadeurs de l’Union européenne, réunis à Bruxelles.

Elle doit “prendre des décisions en dehors de toute émotion ou nostalgie pour un monde révolu, mais plutôt en fonction d’un jugement calculé sur ce qui est dans notre propre intérêt”, a-t-elle ajouté, reconnaissant que certains pouvaient “ne pas aimer cette nouvelle réalité plus dure, davantage basée sur le donnant-donnant”.

Le président américain Donald Trump a bouleversé l’agenda international en menaçant de droits de douane plusieurs pays dont ceux de l’Union européenne. Il a également évoqué la possibilité d’annexer le Groenland, sous souveraineté du Danemark, pays membre de l’Otan et de l’UE.

“Prêts pour des difficiles négociations”

Dans ce contexte, “nous devons nous engager, et nous devrons sans doute nous engager dans des négociations difficiles, y compris avec des partenaires de longue date”, a assuré la présidente de la Commission européenne.

“Nous serons prêts pour des difficiles négociations si nécessaire”, a-t-elle poursuivi.

Et l’Europe doit faire passer ce message à ses partenaires: “Si des bénéfices mutuels existent, nous sommes prêts à nous engager avec vous”, a-t-elle encore dit.

Les dirigeants des 27, réunis lundi à Bruxelles, ont averti Donald Trump qu’ils étaient prêts à réagir en cas d’imposition de droits de douane sur leurs exportations vers les Etats-Unis.

“Mais il est également important de maintenir le bon équilibre”, a précisé Mme von der Leyen, afin d’éviter une guerre commerciale, “qui n’est dans l’intérêt de personne”.