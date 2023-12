Pékin: les « restrictions » d’exportation de l’UE vers la Chine n’ont « pas de sens »

Pékin a estimé mercredi que la politique d’exportation de l’Union européenne vers la Chine, assortie de restrictions à l’exportation de produits de haute technologie, n’a « pas de sens », à la veille d’un sommet dans la capitale chinoise.

« Si l’UE impose de strictes restrictions à l’exportation de produits de haute technologie vers la Chine d’une part, et espère augmenter de manière significative ses exportations vers la Chine d’autre part, je crains que cela n’ait pas de sens », a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ursula von der Leyen, cheffe de l’Union européenne, Josep Borrell, haut diplomate européen, et Charles Michel, président du Conseil européen, sont attendus à Pékin jeudi pour le sommet UE-Chine.

Il s’agira du premier sommet en personne entre les dirigeants de Bruxelles et le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang depuis 2019, dont l’un des principaux sujets de discussion sera le commerce. Mme Von der Leyen a déclaré dans un entretien à l’AFP avant le sommet que « les dirigeants européens ne tolèreront pas dans la durée un déséquilibre dans les échanges commerciaux ».

Mercredi, Mme Wang a déclaré lors d’une conférence de presse régulière que « la Chine est un partenaire fiable et indispensable de l’UE ». « Gérer correctement les divergences par le dialogue et les consultations est important pour le développement des relations entre la Chine et l’UE », a-t-elle souligné. « Nous espérons que la partie européenne travaillera avec la Chine pour se rencontrer à mi-chemin, créer une atmosphère positive pour la réussite de la réunion des dirigeants Chine-UE, et faire des efforts conjoints pour le développement sain et stable des relations Chine-UE », a-t-il ajouté.